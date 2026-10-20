Zerrin Özer'e Bir Acı Haber Daha: Ablası Nilgün Özer Hayatını Kaybetti
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Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, bir kez daha derin bir üzüntüyle sarsıldı. Sabah'ın haberine göre geçtiğimiz mayıs ayında ablası Tülay Özer'i kaybeden sanatçı, bu kez ablası Nilgün Özer'in vefat haberini aldı. Haber, Temiz Magazin'in duyurusuna dayanıyor. Peş peşe gelen kayıplar sanatçının sevenlerini de üzdü. Gelin, olanlara birlikte bakalım.
Kaynak: Sabah
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Zerrin Özer'in ablası Nilgün Özer'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Zerrin Özer, geçtiğimiz Mayıs ayında ablası Tülay Özer'i de kaybetmişti.
Peş peşe yaşadığı kayıplar Zerrin Özer'in acısını derinleştirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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