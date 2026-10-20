Zerrin Özer'e Bir Acı Haber Daha: Ablası Nilgün Özer Hayatını Kaybetti

“Büklüm Büklüm” ve “İkimiz Bir Fidanız” gibi unutulmaz eserlerle gönüllerde taht kuran Tülay Özer, geçtiğimiz mayıs ayında 79 yaşında hayata veda etmişti. Vefatını müzik yapımcısı Hakan Eren, “Sabah kötü haber almak... Canım Tülay Özer ablamı kaybettik. Mekânı cennet olsun. Ne çok konser yaptık, ne anılarımız geride kaldı” sözleriyle duyurmuştu.

Güçlü sesi ve yorumuyla hafızalara kazınan usta isim, sanat camiasını ve sevenlerini derin bir yasa boğmuştu.