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Zerrin Özer'e Bir Acı Haber Daha: Ablası Nilgün Özer Hayatını Kaybetti

Zerrin Özer'e Bir Acı Haber Daha: Ablası Nilgün Özer Hayatını Kaybetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 15:15
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Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, bir kez daha derin bir üzüntüyle sarsıldı. Sabah'ın haberine göre geçtiğimiz mayıs ayında ablası Tülay Özer'i kaybeden sanatçı, bu kez ablası Nilgün Özer'in vefat haberini aldı. Haber, Temiz Magazin'in duyurusuna dayanıyor. Peş peşe gelen kayıplar sanatçının sevenlerini de üzdü. Gelin, olanlara birlikte bakalım.

Kaynak: Sabah

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Zerrin Özer'in ablası Nilgün Özer'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Zerrin Özer'in ablası Nilgün Özer'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre Zerrin Özer'in ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti. Haber, Temiz Magazin'in aktardığı bilgiye dayanıyor.

Nilgün Özer'in vefatına dair ayrıntılar ve aileden bir açıklama haberde yer almıyor.

Zerrin Özer, geçtiğimiz Mayıs ayında ablası Tülay Özer'i de kaybetmişti.

Zerrin Özer, geçtiğimiz Mayıs ayında ablası Tülay Özer'i de kaybetmişti.

“Büklüm Büklüm” ve “İkimiz Bir Fidanız” gibi unutulmaz eserlerle gönüllerde taht kuran Tülay Özer, geçtiğimiz mayıs ayında 79 yaşında hayata veda etmişti. Vefatını müzik yapımcısı Hakan Eren, “Sabah kötü haber almak... Canım Tülay Özer ablamı kaybettik. Mekânı cennet olsun. Ne çok konser yaptık, ne anılarımız geride kaldı” sözleriyle duyurmuştu.

Güçlü sesi ve yorumuyla hafızalara kazınan usta isim, sanat camiasını ve sevenlerini derin bir yasa boğmuştu.

Peş peşe yaşadığı kayıplar Zerrin Özer'in acısını derinleştirdi.

Peş peşe yaşadığı kayıplar Zerrin Özer'in acısını derinleştirdi.

79 yaşında yaşamını yitiren Tülay Özer'in cenaze töreninde acılı kardeş Zerrin Özer, cenazeye geldi ancak yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle araç içinde fenalaştı. Ayakta durmakta zorlanan sanatçının cenaze alanına inemediği öğrenilmişti.

Peş peşe yaşanan kayıplar, sanatçının zor günler geçirmesine neden oldu. Zerrin Özer'in acısı yürekleri burktu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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