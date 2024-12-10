"Zenginler Neden Zenginliklerini İnkar Eder?" Sorusuna Dair İlginç Teoriler
"Zenginler Neden Zenginliklerini İnkar Eder?" Sorusuna Dair İlginç Teoriler
Günlük hayatta en çok bahsedilen şey maddi konular. Bir ürünün fiyatı, bir ürünü satın alma hayalleri, kendi maddi durumumuz, başkasının maddi durumu saatlerce konuşulabilen konular... Bir Twitter kullanıcısı da zengin insanlara zengin oldukları hatırlatıldığında rahatsız oldukları tespitinde bulundu. İtiraz edenler olsa da bunun sebeplerini tek tek sayanlar da var.
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Tespit şöyle;
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Analizli yanıt da geldi.
Başka sebepleri olduğunu söyleyen de...
Yaşadıklarını anlatan oldu.
Psikolojik diyenler de var.
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Olayı deşmemek için böyle yapıldığını düşünen de var.
Algı meselesi de önemli.
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İronik yaklaşan da oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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