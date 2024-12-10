"Zenginler Neden Zenginliklerini İnkar Eder?" Sorusuna Dair İlginç Teoriler

Günlük hayatta en çok bahsedilen şey maddi konular. Bir ürünün fiyatı, bir ürünü satın alma hayalleri, kendi maddi durumumuz, başkasının maddi durumu saatlerce konuşulabilen konular... Bir Twitter kullanıcısı da zengin insanlara zengin oldukları hatırlatıldığında rahatsız oldukları tespitinde bulundu. İtiraz edenler olsa da bunun sebeplerini tek tek sayanlar da var.