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"Zenginler Neden Zenginliklerini İnkar Eder?" Sorusuna Dair İlginç Teoriler

"Zenginler Neden Zenginliklerini İnkar Eder?" Sorusuna Dair İlginç Teoriler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.12.2024 - 16:21

Günlük hayatta en çok bahsedilen şey maddi konular. Bir ürünün fiyatı, bir ürünü satın alma hayalleri, kendi maddi durumumuz, başkasının maddi durumu saatlerce konuşulabilen konular... Bir Twitter kullanıcısı da zengin insanlara zengin oldukları hatırlatıldığında rahatsız oldukları tespitinde bulundu. İtiraz edenler olsa da bunun sebeplerini tek tek sayanlar da var.

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Tespit şöyle;

Tespit şöyle;
twitter.com

Analizli yanıt da geldi.

Analizli yanıt da geldi.
twitter.com

Başka sebepleri olduğunu söyleyen de...

Başka sebepleri olduğunu söyleyen de...
twitter.com

Yaşadıklarını anlatan oldu.

Yaşadıklarını anlatan oldu.
twitter.com

Psikolojik diyenler de var.

Psikolojik diyenler de var.
twitter.com
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Olayı deşmemek için böyle yapıldığını düşünen de var.

Olayı deşmemek için böyle yapıldığını düşünen de var.
twitter.com

Algı meselesi de önemli.

Algı meselesi de önemli.
twitter.com

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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İronik yaklaşan da oldu.

İronik yaklaşan da oldu.
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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