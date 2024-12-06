ABD'de 11.500 Liraya Satılan Mont Ülkemizde Neden 40 Bin Lira?

Ülkemizdeki pahalılık çözülmesi en zor sorunlardan. Satıcılar ve üreticiler yüksek fiyatların nedenini vergiler, maliyetler, çalışan maaşları olarak gösterse de pek çok ürün dünyanın en pahalı ülkelerinden çok daha yüksek fiyatlara satılıyor. Hükümetin yurt dışı alışverişi engellemesi de ithal ürünlerin içeride daha da pahalanmasına neden oluyor. Bunun en canlı örneği de havaların soğumasıyla akla gelen montlar. Aynı mont ABD'de 330 dolara alıcı bulurken Türkiye'de 40.000 lira yani 1150 dolara alıcı buluyor.