ABD'de 11.500 Liraya Satılan Mont Ülkemizde Neden 40 Bin Lira?
ABD'de 11.500 Liraya Satılan Mont Ülkemizde Neden 40 Bin Lira?
Ülkemizdeki pahalılık çözülmesi en zor sorunlardan. Satıcılar ve üreticiler yüksek fiyatların nedenini vergiler, maliyetler, çalışan maaşları olarak gösterse de pek çok ürün dünyanın en pahalı ülkelerinden çok daha yüksek fiyatlara satılıyor. Hükümetin yurt dışı alışverişi engellemesi de ithal ürünlerin içeride daha da pahalanmasına neden oluyor. Bunun en canlı örneği de havaların soğumasıyla akla gelen montlar. Aynı mont ABD'de 330 dolara alıcı bulurken Türkiye'de 40.000 lira yani 1150 dolara alıcı buluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkemizde popüler olan bir markanın bir ürününün ABD fiyatı şu şekilde...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir de Türkiye'ye bakalım.
Bunun yüksek taleple ilgisi olduğunu düşünenlere şöyle bir yanıt geldi.
Hesabın içinden çıkamayanlar var.
Bu da Rusya fiyatı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Farklı varsayımlar var.
Siz ne düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın