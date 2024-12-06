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ABD'de 11.500 Liraya Satılan Mont Ülkemizde Neden 40 Bin Lira?

ABD'de 11.500 Liraya Satılan Mont Ülkemizde Neden 40 Bin Lira?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.12.2024 - 15:59

Ülkemizdeki pahalılık çözülmesi en zor sorunlardan. Satıcılar ve üreticiler yüksek fiyatların nedenini vergiler, maliyetler, çalışan maaşları olarak gösterse de pek çok ürün dünyanın en pahalı ülkelerinden çok daha yüksek fiyatlara satılıyor. Hükümetin yurt dışı alışverişi engellemesi de ithal ürünlerin içeride daha da pahalanmasına neden oluyor. Bunun en canlı örneği de havaların soğumasıyla akla gelen montlar. Aynı mont ABD'de 330 dolara alıcı bulurken Türkiye'de 40.000 lira yani 1150 dolara alıcı buluyor.

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Ülkemizde popüler olan bir markanın bir ürününün ABD fiyatı şu şekilde...

Ülkemizde popüler olan bir markanın bir ürününün ABD fiyatı şu şekilde...

Bir de Türkiye'ye bakalım.

Bir de Türkiye'ye bakalım.

Bunun yüksek taleple ilgisi olduğunu düşünenlere şöyle bir yanıt geldi.

Bunun yüksek taleple ilgisi olduğunu düşünenlere şöyle bir yanıt geldi.
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Hesabın içinden çıkamayanlar var.

Hesabın içinden çıkamayanlar var.
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Bu da Rusya fiyatı.

Bu da Rusya fiyatı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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