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Zelenskiy “Ölecek” Demişti: Rusya Devlet Başkanı Putin’in Konvoyundaki Lüks Araçta Patlama

Zelenskiy “Ölecek” Demişti: Rusya Devlet Başkanı Putin’in Konvoyundaki Lüks Araçta Patlama

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.03.2025 - 11:25

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konvoyunda bulunan lüks limuzinde patlama meydana geldi. Rusya'nın başkenti Moskova’da yaşanan patlamada ölen veya yaralanan olmadığı ortaya çıktı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Putin’in kısa zamanda hayatını kaybedeceği iddiasında bulunmuştu.

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Ukrayna ile Rusya’nın arasında 3 yıldır süren savaş devam ediyor.

Ukrayna ile Rusya’nın arasında 3 yıldır süren savaş devam ediyor.

Ukrayna ile Rusya’nın arasında 3 yıldır süren savaş devam ediyor.

Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanlığına seçilmesi sonrasında savaşın kısa sürede sona ereceği iddia ediliyordu. 

Trump, Beyaz Saray’da ağırladığı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e barış için baskı yapmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, Putin’in yakında öleceğini söylemesinden üç gün sonra, Rusya liderinin konvoyundaki bir araçta patlama meydana geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, Putin’in yakında öleceğini söylemesinden üç gün sonra, Rusya liderinin konvoyundaki bir araçta patlama meydana geldi.

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in resmi araç filosundan olduğu düşünülen bir limuzinde dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi. 

Rusya'nın başkenti Moskova’daki Federal Güvenlik Servisi (FSB) karargahı yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından lüks araç yandı. 

Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Yanan aracın görüntüleri 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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