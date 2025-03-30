Zelenskiy “Ölecek” Demişti: Rusya Devlet Başkanı Putin’in Konvoyundaki Lüks Araçta Patlama
Zelenskiy “Ölecek” Demişti: Rusya Devlet Başkanı Putin’in Konvoyundaki Lüks Araçta Patlama
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konvoyunda bulunan lüks limuzinde patlama meydana geldi. Rusya'nın başkenti Moskova’da yaşanan patlamada ölen veya yaralanan olmadığı ortaya çıktı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Putin’in kısa zamanda hayatını kaybedeceği iddiasında bulunmuştu.
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Ukrayna ile Rusya’nın arasında 3 yıldır süren savaş devam ediyor.
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, Putin’in yakında öleceğini söylemesinden üç gün sonra, Rusya liderinin konvoyundaki bir araçta patlama meydana geldi.
Yanan aracın görüntüleri 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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