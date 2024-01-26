Zamlı Maaşı Almadan Eridi: Asgari Ücret Açlık Sınırının Altında Kaldı

Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlarda, dengeli beslenebilmek için et, balık ve yumurta tutarı aylık 4 bin 659 lira, süt, yoğurt ve peynir harcaması 3 bin 666 lira, meyve harcaması 2 bin 108 lira, sebze harcaması da 2 bin 489 lira oldu.