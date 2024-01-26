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Zamlı Maaşı Almadan Eridi: Asgari Ücret Açlık Sınırının Altında Kaldı

Zamlı Maaşı Almadan Eridi: Asgari Ücret Açlık Sınırının Altında Kaldı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.01.2024 - 09:59

Birleşik Kamu İş KAMU-AR tarafından yapılan araştırmada, Ankara şartlarında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 17 bin 442 lira olurken, henüz işçinin eline geçmeyen 17 bin 2 TL'lik asgari ücret sınırın altında kaldı.

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Birleşik Kamu İş Sendikası araştırma merkezi KAMU-AR hesaplamalarına göre, açlık sınırı 17 bin 442 lira, yoksulluk sınırı 48 bin 495 lira oldu.

Birleşik Kamu İş Sendikası araştırma merkezi KAMU-AR hesaplamalarına göre, açlık sınırı 17 bin 442 lira, yoksulluk sınırı 48 bin 495 lira oldu.

KAMU-AR araştırmasında Ankara’da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda ihtiyaçlarını karşılamak için belirlenen açlık sınırı ocak ayında 17 bin 442 liraya yükseldi. Aynı ailenin barınma, eğitim, ulaşım gibi ihtiyaçlarının da eklendiği yoksulluk sınırı 48 bin 459 lira oldu.

Açlık sınırı aylık olarak 959 lira artarken, yıllık olarak 7 bin 646 lira arttı.

Açlık sınırı aylık olarak 959 lira artarken, yıllık olarak 7 bin 646 lira arttı.

Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlarda, dengeli beslenebilmek için et, balık ve yumurta tutarı aylık 4 bin 659 lira, süt, yoğurt ve peynir harcaması 3 bin 666 lira, meyve harcaması 2 bin 108 lira, sebze harcaması da 2 bin 489 lira oldu.

2024 yılı için belirlenen asgari ücret 17 bin 2 TL olurken, işçinin eline çalıştığı ayın sonunda geçen maaş henüz almadan erimeye başladı.

2024 yılı için belirlenen asgari ücret 17 bin 2 TL olurken, işçinin eline çalıştığı ayın sonunda geçen maaş henüz almadan erimeye başladı.

2024 yılı asgari ücreti 27 Aralık 2023 günü açıklandı. Açıklandığında asgari ücret (dolar/TL 29,3804) 577 dolar ediyordu. Şubat ayında maaşını almaya başlayacak asgari ücretli çalışanlar için maaşları henüz ellerine geçmeden (26 Ocak dolar/TL 30,3093) 561 dolara gerileyerek 16 dolar eridi.

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Konuşmasak olmaz

Varsın aç olalım saray ve çevresi rahat olsunlarda biz Milletçe açlıktan gebermeye razıyız inanmıyorsanız son seçime sonuçlarına bakın

Bozkurt

Ya ne olacaktı? Bunların herhangi bir şeyi düzelteceğine inanan varsa, diş perilerine de inanır. :)

Gültekin

böyle olacağını aylar öncesinden demedik mi zaten