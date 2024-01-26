Zamlı Maaşı Almadan Eridi: Asgari Ücret Açlık Sınırının Altında Kaldı
Zamlı Maaşı Almadan Eridi: Asgari Ücret Açlık Sınırının Altında Kaldı
Birleşik Kamu İş KAMU-AR tarafından yapılan araştırmada, Ankara şartlarında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 17 bin 442 lira olurken, henüz işçinin eline geçmeyen 17 bin 2 TL'lik asgari ücret sınırın altında kaldı.
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Birleşik Kamu İş Sendikası araştırma merkezi KAMU-AR hesaplamalarına göre, açlık sınırı 17 bin 442 lira, yoksulluk sınırı 48 bin 495 lira oldu.
Açlık sınırı aylık olarak 959 lira artarken, yıllık olarak 7 bin 646 lira arttı.
2024 yılı için belirlenen asgari ücret 17 bin 2 TL olurken, işçinin eline çalıştığı ayın sonunda geçen maaş henüz almadan erimeye başladı.
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Varsın aç olalım saray ve çevresi rahat olsunlarda biz Milletçe açlıktan gebermeye razıyız inanmıyorsanız son seçime sonuçlarına bakın
Ya ne olacaktı? Bunların herhangi bir şeyi düzelteceğine inanan varsa, diş perilerine de inanır. :)
böyle olacağını aylar öncesinden demedik mi zaten