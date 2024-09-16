Zamanı Yönetme Becerisi- Klinik Psikolog Pelin Öztaş

Klinik psikolog olarak yaşam becerilerinin günlük hayatımızın bir parçası olarak büyük önem taşıdığını senelerdir klinik ve kişisel deneyimlerimle görüyorum. Gelişen ve değişen dünyamızda zaman içerisinde ihtiyaç duyduğumuz ve sahip olmamız gereken becerilerin bazıları değişti, bazı beceriler önceliklendi ve yenileri eklendi. Her bir yaşam becerisine sahip olmak, kişisel olarak büyümemize, dayanıklılık oluşturmamıza, ruhsal ve fiziksel iyi oluşumuza katkı sağlıyor. Bu sebeple, ruh sağlığına mümkün olduğunca önleyici olarak katkı sağlamak istedim ve yaşam becerilerinden oluşan bir seri hazırlamaya karar verdim. Ancak böyle bir seri hazırlığına girmek için daha çok zamana ihtiyacım vardı. Bu zamanı yaratmak da yine zaman yönetimiyle mümkündü. İki çocuğum var, kafamda yapmak istediklerim, yaşamak istediğim bir hayat şekli, olmak istediğim bir ebeveyn, eş, arkadaş, evlat ve hoca rolü var. Kendi profesyonel pratiğimde de zaman yönetiminin önemi çok büyük. Mesleğimizde “Tamam, oldum ben.” diyemiyoruz, çünkü söz konusu olan insansa tüm yenilik ve değişimleri takip etmek kıymetli. Kendi mesleki gelişimime, araştırmalara ve yazarlık çalışmalarıma zaman ayırmak, danışanlarımla olan seansları organize etmek için zaman yönetimi becerilerine ihtiyaç duyuyorum. Bu, ben ve benim gibi birçok kişi için de önemli bir ihtiyaçtı. Kitapta yazdıklarımın her birini bizzat deneyimledim. Mesleki deneyimlerimi kişisel deneyimlerimi de harmanlayarak yolculuğa çıktım.

Beceriler arasında zaman yönetimi becerilerini odağa almak istememin bir diğer sebebi de bireyin yaşam kalitesini doğrudan etkilemesi ve birçok problemin hem sebebi hem de sonucuna katkı sağlamasıdır. Birçok danışanım çeşitli psikolojik zorluklar yaşarken, bu zorlukların bir kısmının -özellikle de içinden geçtiğimiz zaman diliminde- aslında zamanı yönetmekle ilgili zorlanmalardan kaynaklandığını fark ettim. Küçük gibi görünen müdahaleler, örneğin beceri geliştirmek gibi, çok büyük farklar yaratıyor, bunu defalarca gördüm.

-Zaman yönetiminde başarısız olmamızın temel nedenleri nelerdir?

Zaman yönetimi zorlukları kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu nedenle, öncelikle problemin ne olduğunu keşfetmek ve ona göre harekete geçmek gerekir. “Bir hedefim yok” en sık duyduğum şikâyetler arasında. Hedeflerimizin olmaması veya muğlak olması, plansızlık, sosyal medya, bildirimler ve diğer dikkat dağıtıcı unsurlara kapılmak, hayır diyemediğimiz için kendi iş veya planlarımızı önceliklendirememek, karar verememek, ertelemek, mükemmeliyetçilik, beklenmedik durumlar karşısında esneklik gösterememek ve bu durumları planlamaya dahil etmemek, bir görev durum veya iş ilgili doğru zaman tahmini yapamamak, disiplinsizlik, programımızda iyi bir önceliklendirme yapamamak veya önceliklendirmeyi dikkate almamak gibi etkenler, zaman yönetimini zorlaştıran başlıca konulardır diyebiliriz.