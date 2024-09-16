Zamanı Yönetme Becerisi- Klinik Psikolog Pelin Öztaş

Anlamlı bir hayat, kendimize ve başkalarına değer kattığımız, kişisel değerlerimizle uyumlu hedefler doğrultusunda yaşadığımız, derin bir tatmin ve mutluluk hissettiğimiz bir yaşamdır. Bu tür bir hayat, sadece başarıdan değil, aynı zamanda içsel bir amaç ve yaşama katkı duygusundan beslenir. Zaman, anlamlı bir hayatın merkezindedir çünkü anlamlı bir yaşam, zamanı nasıl kullandığımıza bağlıdır. İyi bir zaman yönetimi, sadece işleri tamamlamak demek değildir. İyi ve anlamlı bir hayat sevdiklerimizle kaliteli zaman geçirmeyi, kendimize vakit ayırmayı, kendimizi geliştirmeyi, üretmeyi ve toplumda olumlu etkiler yaratan faaliyetler veya sosyal sorumluluk projelerinde bulunmayı da gerektirir. Anlamlı bir hayat, zorluklar karşısında büyümeyi, başkalarına yardım etmeyi ve kendi potansiyelimizi gerçekleştirmeyi içerir. Böyle bir yaşam tarzı, günün sonunda dolu dolu yaşanmış bir ömrün huzurunu ve tatminini getirir.
Zamanı nasıl geçirdiğimiz, bir hayatı ne kadar anlamlı kılabileceğimizin belirleyici unsurudur.
-Zaman yönetiminde, zamanı nasıl dilimlere ayırdığımızın bir önemi var mı? Denge dediğimiz şey kişiye göre farklılık gösterebilir mi?
Evet, zaman yönetiminde zamanı nasıl dilimlere ayırdığımızın büyük bir önemi vardır çünkü bu, önceliklerimizi belirlememizi ve her işe uygun zamanı ayırmamızı sağlar. Denge dediğimiz şey ise kişiye göre değişir; herkesin yaşamında farklı öncelikler ve ihtiyaçlar vardır. Kimimiz için iş, kimimiz için aile veya kişisel zaman daha ön planda olabilir. Bu nedenle, ideal zaman dilimlerini ve dengeyi bulmak, yaşam tarzımıza, hedeflerimize, değerlerimize ve içinden geçtiğimiz döneme bağlıdır. Zamanı iyi yönetebilmek, bu dengeyi kişisel ihtiyaçlarımız doğrultusunda kurabilmektir.
Denge dediğimiz şey, sadece kişiden kişiye farklılık göstermez; aynı zamanda bir kişinin hayatımızın farklı dönemlerine ve o dönemin ihtiyaçlarına göre de değişir. Örneğin, çocuklarım bebekken günlük zamanımı yönetme şeklimle, onların büyüdüklerinde zamanı yönetme şeklim farklıydı. Çocuklarımın her yaş döneminde, onların ihtiyaçları ve benim ihtiyaçlarıma göre önceliklerim ve zaman dilimleme stratejilerim farklılaştı. Bebeklik dönemlerinde çocuklarıma daha fazla zaman ayırmam gerekirken, büyüdüklerinde kendime ve diğer alanlara da vakit ayırabilme esnekliği kazandım. Demek istediğim şey, zaman yönetimi dinamik bir süreçtir; her yaş dönemimizde ve o dönemin ihtiyaçlarına göre sürekli olarak yeniden değerlendirilmesi ve ayarlanması gereken bir beceridir.
-Zamanı Yönetme Becerisi Denge Serisi'nin ilk kitabı olarak raflarda yerini aldı. Serinin bir sonraki kitabında bizi neler bekliyor?
Zamanı yönetebilmek için özellikle bizim toplumumuzda engelleyici faktörlerden biri olan hayır diyebilme becerisini geliştirmemiz gerekir. Özellikle toplumumuzu düşündüğümde serinin ikinci kitabı olarak “hayır diyebilme becerisini” ele aldım. Bu kitap, okuyucuların sınırlarını koruyabilme, kendilerine öncelik verebilme ve hayatlarını ihtiyaç duyduklarını alanı suçluluk duymadan yaratma konusunda güçlü bir rehber olacak.
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