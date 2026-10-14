Zaman Ölçümü Değişiyor: Saatlere Artık Saniye Eklenmeyecek
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Dünyadaki saatlerin bağlı olduğu zaman standardında yarım asırlık bir uygulama sona erebilir. Uluslararası zaman ölçüm yetkilileri, artık saniyeyi kaldıracak bir teklifi bu hafta oylayacak. Kabul edilirse karar Mayıs 2027'de yürürlüğe girecek.
Peki artık saniye kaldırılırsa ne olacak?
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Fazladan 1 saniye sistemleri çökertti
Bu kez bir saniye silinmesi gerekebilir
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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