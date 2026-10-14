Zaman Ölçümü Değişiyor: Saatlere Artık Saniye Eklenmeyecek

Konuyu acil hale getiren ise Dünya'nın son yıllarda dönüşünü hızlandırması. Bu durum, tarihte ilk kez saatlerden bir saniye çıkarılmasını, yani negatif artık saniyeyi gündeme getirdi. Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu'na (BIPM) göre bunun 2035'e kadar yaşanma ihtimali yüzde 30.

BIPM üyesi 69 ülkenin oylayacağı teklife göre atom saatleri artık Dünya'nın dönüşünden bağımsız ilerleyecek. İki zaman arasındaki farkın 1 saati aşmaması öngörülüyor. BIPM'den Patrizia Tavella'ya göre bu farkın oluşması 3 bin yıldan uzun sürecek.

Merak etmeyin, günlük hayatta kimse farkı hissetmeyecek. Olası bir 'artık saat' kararı ise binlerce yıl sonraki nesillere kalacak.