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Zaman Ölçümü Değişiyor: Saatlere Artık Saniye Eklenmeyecek

Zaman Ölçümü Değişiyor: Saatlere Artık Saniye Eklenmeyecek

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 09:22
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Dünyadaki saatlerin bağlı olduğu zaman standardında yarım asırlık bir uygulama sona erebilir. Uluslararası zaman ölçüm yetkilileri, artık saniyeyi kaldıracak bir teklifi bu hafta oylayacak. Kabul edilirse karar Mayıs 2027'de yürürlüğe girecek. 

Peki artık saniye kaldırılırsa ne olacak?

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İki saat, bir uzlaşma

İki saat, bir uzlaşma

Artık saniye, iki farklı zaman sistemini aynı çizgide tutan küçük bir düzeltme. Biri gözlemevlerinin ölçtüğü, Dünya'nın dönüşüne bağlı astronomik zaman. Diğeri ise atom saatlerinin belirlediği Eşgüdümlü Evrensel Zaman (UTC).

Sorun şu ki Dünya sabit hızda dönmüyor. Ay'ın çekim kuvveti, çekirdekteki kaymalar ve eriyen buzulların yer değiştirmesi gezegenin dönüşünü sürekli oynatıyor. Bu farkı kapatmak için 1972'den bu yana saatlere 27 kez fazladan bir saniye eklendi.

Fazladan 1 saniye sistemleri çökertti

Fazladan 1 saniye sistemleri çökertti

Çoğu kişi fark etmese de bu tek saniye teknoloji dünyası için büyük bir sorun. Artık saniyeler düzensiz aralıklarla ekleniyor ve yalnızca 6 ay önceden duyuruluyor.

2012'de eklenen saniye büyük sosyal medya ağlarını ve uçak rezervasyon sistemlerini çökertti. Son artık saniyenin eklendiği 2016 sonunda ise bulut hizmeti müşterileri kısa süreli kesintiler yaşadı. Meta gibi teknoloji devleri de uzun süredir uygulamanın kaldırılmasını istiyor.

Bu kez bir saniye silinmesi gerekebilir

Bu kez bir saniye silinmesi gerekebilir

Konuyu acil hale getiren ise Dünya'nın son yıllarda dönüşünü hızlandırması. Bu durum, tarihte ilk kez saatlerden bir saniye çıkarılmasını, yani negatif artık saniyeyi gündeme getirdi. Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu'na (BIPM) göre bunun 2035'e kadar yaşanma ihtimali yüzde 30.

BIPM üyesi 69 ülkenin oylayacağı teklife göre atom saatleri artık Dünya'nın dönüşünden bağımsız ilerleyecek. İki zaman arasındaki farkın 1 saati aşmaması öngörülüyor. BIPM'den Patrizia Tavella'ya göre bu farkın oluşması 3 bin yıldan uzun sürecek.

Merak etmeyin, günlük hayatta kimse farkı hissetmeyecek. Olası bir 'artık saat' kararı ise binlerce yıl sonraki nesillere kalacak.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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