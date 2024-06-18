Zaman Bize Acımazken Onlara Yarıyor! Ünlü Oyun Karakterlerinin Yıllar İçindeki Evrimleri
Zaman Bize Acımazken Onlara Yarıyor! Ünlü Oyun Karakterlerinin Yıllar İçindeki Evrimleri
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1. Lara Croft - (1996-2018)
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2. Leon S. Kennedy - (2005-2023)
3. Cloud Strife (1997-2020)
4. Super Mario (1985-2023)
5. Ryu (1987-2023)
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6. Solid Snake (2004-2024)
7. Geralt of Rivia (2007-2015)
8. G-Man (1998-2020)
9. Kratos (2005-2022)
10. Link (1986-2023)
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