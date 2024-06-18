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Zaman Bize Acımazken Onlara Yarıyor! Ünlü Oyun Karakterlerinin Yıllar İçindeki Evrimleri

Zaman Bize Acımazken Onlara Yarıyor! Ünlü Oyun Karakterlerinin Yıllar İçindeki Evrimleri

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 16:31

Teknoloji sen nelere kadirsin! Bir zamanlar aklımızı uçuran grafikler şimdilerde tatlı birer nostalji olarak hayatlarımızdayken ünlü oyun karakterlerinin teknolojiyle birlikte geçirdikleri evrim ise gerçekle oyun arasındaki çizginin her geçen gün ne kadar da inceldiğinin kanıtı gibi.

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1. Lara Croft - (1996-2018)

1. Lara Croft - (1996-2018)

Üçgen memeli Lara'yı unutmak ne mümkün? 1996'da onunla ilk tanıştığımızda neredeyse poligonlarını teker teker sayabildiğimiz Lara yıllar içinde Tarkan gibi değişti ve gelişti.

2. Leon S. Kennedy - (2005-2023)

2. Leon S. Kennedy - (2005-2023)

Sarı saçlarını deli gönlümüze bağlayan Leon S. Kenndy'e de yıllar yaradı. Kendisi yakışıklılığını ve karizmasını her daim korusa da yeni Leon ne yalan söyleyelim ateş ediyor ateş. 🔥

3. Cloud Strife (1997-2020)

3. Cloud Strife (1997-2020)

Adının aksine olası bir finali pek de yakın görünmeyen Final Fantasy serisinin yürüyen karizması Cloud'un geçirdiği evrim ders diye okutulacak cinsten.

4. Super Mario (1985-2023)

4. Super Mario (1985-2023)

Nesilleri birleştiren Mario o nesilleri kendisiyle birlikte büyüttü de. Biz büyürken o gelişti ve birkaç pikselden oluşan bıyıklı tesisatçımız özünü kaybetmeden bu günlere dek geldi.

5. Ryu (1987-2023)

5. Ryu (1987-2023)

Siz Ken'ci miydiniz yoksa Ryu'cu mu bilemiyoruz ancak ikisinin de yeri gönlümüzde zaten baki. İlk hali tıfıl bir dövüşçü olan Ryu bugün ise yalnızca kaslarına bakarak dahi dayak yiyebileceğiniz bir ağır abi.

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6. Solid Snake (2004-2024)

6. Solid Snake (2004-2024)

Kojima'nın göz bebeği Solid Snake, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ile yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanırken iki görüntü arasındaki 20 yıl da insana 'vay be' dedirtiyor.

7. Geralt of Rivia (2007-2015)

7. Geralt of Rivia (2007-2015)

Oyun dünyasında karizmanın sözlük karşılığı olan Geralt of Rivia buralara kolay gelmedi. CD Project Red'in ilk oyunu olan The Witcher'da vitaminsiz bir canavar avcısıyken bugün geldiği hali ise anlatmaya pek gerek yok. 🔥

8. G-Man (1998-2020)

8. G-Man (1998-2020)

Bu karakterin gizemini çözmeye veya Half-Life 3'ü görmeye ömrümüz yetecek mi bilemiyoruz. Mavi takım elbisesi ve evrak çantasıyla galaksinin en gizemli iş insanı olan G-Man karşımıza en son Half-Life: Alyx'te çıkmıştı.

9. Kratos (2005-2022)

9. Kratos (2005-2022)

Öfkesinden ödün vermese de nihayet sakinleşmek zorunda kalan Kratos da listemizde yer almayı sonuna kadar hak eden karakterlerden. İlk oyundan bu yana bütün Olimpos'u döven, yetmeyip bir de İskandinav mitolojisine bulaşan Kratos'un değişimi muazzam.

10. Link (1986-2023)

10. Link (1986-2023)

İlk görseldeki birkaç piksellik miniğin büyüyüp, serpilip bugünlere kadar geleceğini kim hayal edebilirdi ki? Prenses Zelda'nın büyük aşkı, diyarın koruyucusu Link değişimiyle listede olmayı sonuna dek hak edenlerden.

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