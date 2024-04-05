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Zam Kapısını Mehmet Şimşek Kapadı: "İktidarda Seçim Sonuçları Biliniyordu" İddiası

Zam Kapısını Mehmet Şimşek Kapadı: "İktidarda Seçim Sonuçları Biliniyordu" İddiası

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.04.2024 - 10:38

Mart 2024 Yerel Seçimlerinden tarihinde ilk defa ikinci parti olarak çıkan AK Parti'de sonuçların seçime haftalar kala bilindiği iddia edildi. Sonuçlara etkisi olur mu diye Mehmet Şimşek'e yapılan zam teklifinin de reddedildiği iddia edildi.

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Seçimlerde 2002'de iktidara geldiklerinden bu yana ilk defa ikinci parti olarak çıkan Ak Parti'den kulis bilgileri gelmeye devam ediyor.

Seçimlerde 2002'de iktidara geldiklerinden bu yana ilk defa ikinci parti olarak çıkan Ak Parti'den kulis bilgileri gelmeye devam ediyor.

Seçim sonuçlarının ağırlıklı olarak ekonomiye bağlanması gözlerin Mehmet Şimşek'e dönmesine neden oluyor.

Seçim sonuçlarının ağırlıklı olarak ekonomiye bağlanması gözlerin Mehmet Şimşek'e dönmesine neden oluyor.

Emeklilere verilecek zammın seçimlerde etkili olacağı da iddia edilmişti.

Seçimler yaklaşırken, oy kaybının araştırmalarda ortaya çıktığı iddia edildi.

Seçimler yaklaşırken, oy kaybının araştırmalarda ortaya çıktığı iddia edildi.

Türkiye Gazetesi'nde Yücel Kayaoğlu'na haberine göre, AK Parti’nin oy kaybına uğrayacağını öngördüğü ve kaybedilen illerin de bilindiği belirtilirken, bazı parti yöneticiler ve milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomide bazı adımlar atılması önerisinde bulunduğu belirtildi.

Erdoğan seçimlerden kısa bir süre önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Mehmet Bey, emeklilerle ilgili bir şey yapabiliyor muyuz?" diye sorarken, Şimşek’in olumsuz cevap verdiği de iddia edildi.

Erdoğan seçimlerden kısa bir süre önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Mehmet Bey, emeklilerle ilgili bir şey yapabiliyor muyuz?" diye sorarken, Şimşek’in olumsuz cevap verdiği de iddia edildi.

Emeklilere bayram ikramiyesinin 5 bin liraya çıkarılması ve muhalefetin de gündemde tuttuğu şekilde 7 ila 10 bin lira seviyesinde seyyanen zam yapılmasının 'imkânsız olduğunu' Mehmet Şimşek'in ilettiği belirtildi.

Seçimden önceki haftada Ankara ve İstanbul’un yanında 11-12 kadar ilin kaybedileceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

Seçimden önceki haftada Ankara ve İstanbul’un yanında 11-12 kadar ilin kaybedileceğinin öngörüldüğü ifade edildi.
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