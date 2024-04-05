Zam Kapısını Mehmet Şimşek Kapadı: "İktidarda Seçim Sonuçları Biliniyordu" İddiası
Zam Kapısını Mehmet Şimşek Kapadı: "İktidarda Seçim Sonuçları Biliniyordu" İddiası
Mart 2024 Yerel Seçimlerinden tarihinde ilk defa ikinci parti olarak çıkan AK Parti'de sonuçların seçime haftalar kala bilindiği iddia edildi. Sonuçlara etkisi olur mu diye Mehmet Şimşek'e yapılan zam teklifinin de reddedildiği iddia edildi.
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Seçimlerde 2002'de iktidara geldiklerinden bu yana ilk defa ikinci parti olarak çıkan Ak Parti'den kulis bilgileri gelmeye devam ediyor.
Seçim sonuçlarının ağırlıklı olarak ekonomiye bağlanması gözlerin Mehmet Şimşek'e dönmesine neden oluyor.
Seçimler yaklaşırken, oy kaybının araştırmalarda ortaya çıktığı iddia edildi.
Erdoğan seçimlerden kısa bir süre önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Mehmet Bey, emeklilerle ilgili bir şey yapabiliyor muyuz?" diye sorarken, Şimşek’in olumsuz cevap verdiği de iddia edildi.
Seçimden önceki haftada Ankara ve İstanbul’un yanında 11-12 kadar ilin kaybedileceğinin öngörüldüğü ifade edildi.
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