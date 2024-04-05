Zam Kapısını Mehmet Şimşek Kapadı: "İktidarda Seçim Sonuçları Biliniyordu" İddiası

Mart 2024 Yerel Seçimlerinden tarihinde ilk defa ikinci parti olarak çıkan AK Parti'de sonuçların seçime haftalar kala bilindiği iddia edildi. Sonuçlara etkisi olur mu diye Mehmet Şimşek'e yapılan zam teklifinin de reddedildiği iddia edildi.