Yüzü ve Vücudu İçin Ayrı Güneş Kremi Kullanması Gerektiğini Öğrenince Dumur Olan Kullanıcı Viral Oldu
Yüzü ve Vücudu İçin Ayrı Güneş Kremi Kullanması Gerektiğini Öğrenince Dumur Olan Kullanıcı Viral Oldu
Son zamanlarda erkekler de trendlere uymaya başladı ama bazı şeyler bir türlü yerine oturmuyor sanki. Bir sosyal medya kullanıcısı güneş kremi ile ilgili konuşmasını X'te paylaştıktan sonra konuşma viral oldu. İşte o mesajlaşma ve paylaşıma gelen yorumlar...
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Geçtiğimiz günlerde bir X kullanıcısı şu paylaşımı yaptı👇🏻
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Mesajlaşmada telefonun diğer ucunda bulunan kişi(erkek) güneş koruyucusunun vücut ve yüz için ayrı ayrı kullanılması gerektiğini bilmiyor, hatta tek bir güneş kreminin yeterli olacağını savunuyordu.
Tabii bu paylaşım fikir ayrılıklarını ortaya çıkardı ve paylaşıma gelen birçok yorum oldu:
Haklı bir soru:
Acı bir olay:
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Peki gerçekten yüz için ayrı güneş kremine gerek var mı?
Yüzümüz vücudumuzun diğer kısımlarından farklı bir yapıya sahip. Yüzümüz çok daha ince ve hassas. Bu yüzden yüz için ayrı olarak tasarlanmış formüllerden kullanmak en doğrusu.
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