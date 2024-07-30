Yüzü ve Vücudu İçin Ayrı Güneş Kremi Kullanması Gerektiğini Öğrenince Dumur Olan Kullanıcı Viral Oldu

Son zamanlarda erkekler de trendlere uymaya başladı ama bazı şeyler bir türlü yerine oturmuyor sanki. Bir sosyal medya kullanıcısı güneş kremi ile ilgili konuşmasını X'te paylaştıktan sonra konuşma viral oldu. İşte o mesajlaşma ve paylaşıma gelen yorumlar...

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