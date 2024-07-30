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Yüzü ve Vücudu İçin Ayrı Güneş Kremi Kullanması Gerektiğini Öğrenince Dumur Olan Kullanıcı Viral Oldu

etiket Yüzü ve Vücudu İçin Ayrı Güneş Kremi Kullanması Gerektiğini Öğrenince Dumur Olan Kullanıcı Viral Oldu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
30.07.2024 - 18:15

Son zamanlarda erkekler de trendlere uymaya başladı ama bazı şeyler bir türlü yerine oturmuyor sanki. Bir sosyal medya kullanıcısı güneş kremi ile ilgili konuşmasını X'te paylaştıktan sonra konuşma viral oldu. İşte o mesajlaşma ve paylaşıma gelen yorumlar...

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Geçtiğimiz günlerde bir X kullanıcısı şu paylaşımı yaptı👇🏻

Geçtiğimiz günlerde bir X kullanıcısı şu paylaşımı yaptı👇🏻
x.com

kaynak

Mesajlaşmada telefonun diğer ucunda bulunan kişi(erkek) güneş koruyucusunun vücut ve yüz için ayrı ayrı kullanılması gerektiğini bilmiyor, hatta tek bir güneş kreminin yeterli olacağını savunuyordu.

Mesajlaşmada telefonun diğer ucunda bulunan kişi(erkek) güneş koruyucusunun vücut ve yüz için ayrı ayrı kullanılması gerektiğini bilmiyor, hatta tek bir güneş kreminin yeterli olacağını savunuyordu.

Tabii bu paylaşım fikir ayrılıklarını ortaya çıkardı ve paylaşıma gelen birçok yorum oldu:

Tabii bu paylaşım fikir ayrılıklarını ortaya çıkardı ve paylaşıma gelen birçok yorum oldu:

Haklı bir soru:

Haklı bir soru:
x.com

Acı bir olay:

Acı bir olay:
x.com
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Peki gerçekten yüz için ayrı güneş kremine gerek var mı?

Yüzümüz vücudumuzun diğer kısımlarından farklı bir yapıya sahip. Yüzümüz çok daha ince ve hassas. Bu yüzden yüz için ayrı olarak tasarlanmış formüllerden kullanmak en doğrusu.

Yüzümüz vücudumuzun diğer kısımlarından farklı bir yapıya sahip. Yüzümüz çok daha ince ve hassas. Bu yüzden yüz için ayrı olarak tasarlanmış formüllerden kullanmak en doğrusu.

Yüz ve vücut için kullanabileceğiniz formüller de var tabii. Ayrı şekilde kullanmaya karar verdiyseniz yüz için güneş koruyucu kremleri burada bulabilirsiniz.

Vücudunuza da şunları sürebilirsiniz.

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