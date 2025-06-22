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Yusufeli Barajı'nda Biriken Fazla Su Serbest Bırakılınca Ortaya Harika Bir Görüntü Çıktı

Yusufeli Barajı'nda Biriken Fazla Su Serbest Bırakılınca Ortaya Harika Bir Görüntü Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.06.2025 - 12:58 Son Güncelleme: 22.06.2025 - 13:00

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Türkiye'nin Artvin ilinde yer alan Yusufeli Barajı, ülkemizin en önemli enerji projelerinden biri. Bu devasa yapının inşası, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamada büyük bir rol oynayacak. Bu yapı, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde dünyanın en yüksek üçüncü, genel kategoride ise dünyanın en yüksek yedinci barajı olma unvanını taşıyor. Barajda 2022 yılından bu yana su tutulmaya başlandı. Barajda biriken fazla su serbest bırakılınca ortaya şelaleleri aratmayan bir görüntü çıktı. O anlar vatadandaşlar tarafından kaydedildi.

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Barajlar, suyun kontrolü ve yönetimi için hayati öneme sahip yapılardır. Bu yapılar, enerji üretimi, sulama, içme suyu sağlama gibi birçok önemli işlevi yerine getirir.

Barajlar, suyun kontrolü ve yönetimi için hayati öneme sahip yapılardır. Bu yapılar, enerji üretimi, sulama, içme suyu sağlama gibi birçok önemli işlevi yerine getirir.

Barajların inşası, çevresel ve sosyal etkileri de beraberinde getirir. Bu etkiler, barajın bulunduğu bölgenin ekolojik dengesi ve yerel toplulukların yaşam tarzı üzerinde önemli değişikliklere neden olabilir. Barajların inşası ve işletilmesi, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynar. Bu nedenle, barajların planlanması ve inşası, çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerin dikkatlice değerlendirilmesini gerektirir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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