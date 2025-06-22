Yusufeli Barajı'nda Biriken Fazla Su Serbest Bırakılınca Ortaya Harika Bir Görüntü Çıktı

Barajların inşası, çevresel ve sosyal etkileri de beraberinde getirir. Bu etkiler, barajın bulunduğu bölgenin ekolojik dengesi ve yerel toplulukların yaşam tarzı üzerinde önemli değişikliklere neden olabilir. Barajların inşası ve işletilmesi, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynar. Bu nedenle, barajların planlanması ve inşası, çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerin dikkatlice değerlendirilmesini gerektirir.