Yüreğinizi Tam Ortasından Vurarak Hayata Bakış Açınızı Değiştirecek 20 Etkileyici Söz
Yüreğinizi Tam Ortasından Vurarak Hayata Bakış Açınızı Değiştirecek 20 Etkileyici Söz
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatınıza yeni bir perspektif kazandıracak ve kalbinizin en derin noktasına dokunacak 20 büyüleyici sözü sizlerle paylaşıyoruz. Bu sözler, düşünce tarzınızı, bakış açınızı ve belki de yaşam biçiminizi tamamen değiştirecek.
İşte, kalbinizin tam merkezine hitap edecek ve hayatınıza yeni bir yön verebilecek 20 etkileyici söz.
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1. "Tavsiye almayacağın birisinin eleştirilerine kulak asma."
2. "Kağıt mürekkebi reddetmez."
3. "Kimse seni, senin düşündüğün kadar umursamıyor."
4. "İnsanların sizi ezip geçmesine izin verseniz bile hala sizden memnun olmayan birisini bulabilirsiniz."
5. "Aptallıktan yapılmış olabilecek bir hareketi kötülükten yapılmış gibi görme."
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6. "Başkalarını sıcak tutmak için kendini ateşe verme."
7. "Bir ağaç ekmek için en iyi zaman 20 yıl öncesiydi. İkinci en iyi zamansa tam şu an."
8. "Bütün hayatını yanlış odada geçirmektense yanlış kapıdan geçtiğini kabul etmek daha iyidir."
9. "Sorun zamanın olduğunu düşünmen."
10. "Eğer yaralarını iyileştiremezsen, sana zarar vermeyenlerin üzerine de kanayacaksın."
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11. "Kendini başkalarıyla karşılaştırmak sadece keyfini öldürür."
12. "Ayrıldığın yerleri bulduğundan çok daha iyi bırak."
13. "Dünyayı olduğu gibi değil, kendi olduğumuz gibi görürüz."
14. "Zihinsel sağlığımızın durumu kendi suçumuz olmasa da, kendi sorumluluğumuz."
15. "Sormadığın sürece cevap her zaman hayır olacak."
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16. "Endişelenmek iki kere eziyet çekmektir."
17. "Daha iyisini bilesiye kadar elinden gelenin en iyisini yap. Daha iyisini öğrendiğindeyse daha iyisini yap."
18. "Ne kadar az konuşursan o kadar çok duyarsın."
19. "İstediklerini elde etmek için fedakarlıkta bulunmalısın yoksa istediklerin fedakarlığın olmuş olur."
20. "Hiçbir şey kolaylaşmıyor, sadece sen daha güçlü hale geliyorsun."
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