Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Tebessüm Ettiren Kareler
Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Tebessüm Ettiren Kareler
Haftalık paylaşımlarıyla birlikte hepimize gülme krizine sokan Twitter kullanıcılarından enstantaneleri sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. Ben daha çok benziyorum abi.😂
3. Acil izlemem gerekiyor.
4. Yaratıcılık dendiğinde de biz ya.🇹🇷
5. Abim esmer Johnny Bravo olmuş.
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6. Ve Banu Alkan'ın bu görseli Instagram hikayesinde paylaşması...
7. Bununla ne Kızılcık Şerbeti izlenir be.
8. Alınacaklar listesine eklendi.😂
9. Dümdüz ince belli bardağımıza ne oldu bizim ya?
10. Haftaya görüşmek üzere.👋
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