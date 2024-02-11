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Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Tebessüm Ettiren Kareler

Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Tebessüm Ettiren Kareler

Twitter Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
11.02.2024 - 15:31

Haftalık paylaşımlarıyla birlikte hepimize gülme krizine sokan Twitter kullanıcılarından enstantaneleri sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇

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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...
twitter.com

2. Ben daha çok benziyorum abi.😂

2. Ben daha çok benziyorum abi.😂
twitter.com

3. Acil izlemem gerekiyor.

4. Yaratıcılık dendiğinde de biz ya.🇹🇷

4. Yaratıcılık dendiğinde de biz ya.🇹🇷
twitter.com

5. Abim esmer Johnny Bravo olmuş.

5. Abim esmer Johnny Bravo olmuş.
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6. Ve Banu Alkan'ın bu görseli Instagram hikayesinde paylaşması...

6. Ve Banu Alkan'ın bu görseli Instagram hikayesinde paylaşması...
twitter.com

7. Bununla ne Kızılcık Şerbeti izlenir be.

8. Alınacaklar listesine eklendi.😂

8. Alınacaklar listesine eklendi.😂
twitter.com

9. Dümdüz ince belli bardağımıza ne oldu bizim ya?

9. Dümdüz ince belli bardağımıza ne oldu bizim ya?

10. Haftaya görüşmek üzere.👋

10. Haftaya görüşmek üzere.👋
twitter.com

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