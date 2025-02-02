YouTube'a "4x" Oynatma Hızı Geldi: Kullanıcıların Yorumları Ne Yönde?
YouTube'a "4x" Oynatma Hızı Geldi: Kullanıcıların Yorumları Ne Yönde?
YouTube, en çok kullanıcısı bulunan platformlardan biri. Her geçen gün yeni bir özellik sunan YouTube, bu kez birbirinden farklı özelliklerle geldi. Premium aboneleri için sunduğu gelişmeleri duyuran YouTube'ın en dikkat çekici güncellemesi ise videoları 4 kat hızlandırma özelliği oldu. Bu özelliğin yanında kullanıcılar Shorts videolarını otomatik indirebilecek, bir videonun en çok izlenen kısmına atlayabilecek.
İşte YouTube'a gelen yeni özellikler ve kullanıcıların yorumları...
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Dünyada en çok kullanıcısı bulunan uygulamalardan biri olan YouTube, Premium kullanıcıları için bazı yeni özellikler sunmaya başladı.
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Premium kullanıcıların test edeceği ilk özellik "resim içinde resim." Yani kullanıcılar, YouTube shorts izlerken farklı uygulamaları da aynı zamanda kullanmaya devam edebilecek.
Bir videonun en önemli, en çok izlenen kısmını ise "jump ahead" butonu ile bulabileceğiz.
YouTube'un en dikkat çekici yeni özelliği ise videoları 4x hızlandırma seçeneği. Bu özellik sayesinde videoları olduğundan 4 kat daha hızlı izleyebileceğiz.
Peki kullanıcılar "4x" özelliğine ne diyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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