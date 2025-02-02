YouTube'a "4x" Oynatma Hızı Geldi: Kullanıcıların Yorumları Ne Yönde?

YouTube, en çok kullanıcısı bulunan platformlardan biri. Her geçen gün yeni bir özellik sunan YouTube, bu kez birbirinden farklı özelliklerle geldi. Premium aboneleri için sunduğu gelişmeleri duyuran YouTube'ın en dikkat çekici güncellemesi ise videoları 4 kat hızlandırma özelliği oldu. Bu özelliğin yanında kullanıcılar Shorts videolarını otomatik indirebilecek, bir videonun en çok izlenen kısmına atlayabilecek.

İşte YouTube'a gelen yeni özellikler ve kullanıcıların yorumları...