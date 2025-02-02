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YouTube'a "4x" Oynatma Hızı Geldi: Kullanıcıların Yorumları Ne Yönde?

YouTube'a "4x" Oynatma Hızı Geldi: Kullanıcıların Yorumları Ne Yönde?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.02.2025 - 10:42

YouTube, en çok kullanıcısı bulunan platformlardan biri. Her geçen gün yeni bir özellik sunan YouTube, bu kez birbirinden farklı özelliklerle geldi. Premium aboneleri için sunduğu gelişmeleri duyuran YouTube'ın en dikkat çekici güncellemesi ise videoları 4 kat hızlandırma özelliği oldu. Bu özelliğin yanında kullanıcılar Shorts videolarını otomatik indirebilecek, bir videonun en çok izlenen kısmına atlayabilecek.

İşte YouTube'a gelen yeni özellikler ve kullanıcıların yorumları...

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Dünyada en çok kullanıcısı bulunan uygulamalardan biri olan YouTube, Premium kullanıcıları için bazı yeni özellikler sunmaya başladı.

Dünyada en çok kullanıcısı bulunan uygulamalardan biri olan YouTube, Premium kullanıcıları için bazı yeni özellikler sunmaya başladı.

İlk olarak Premium kullanıcılar tarafından test edilebilen bu özellikler, daha sonra hem iOS hem Android kullanıcıları için aktif olacak. Duyurulan özellikler arasında, kullanıcıların dört gözle beklediği özellikler de yer alıyor.

Premium kullanıcıların test edeceği ilk özellik "resim içinde resim." Yani kullanıcılar, YouTube shorts izlerken farklı uygulamaları da aynı zamanda kullanmaya devam edebilecek.

Premium kullanıcıların test edeceği ilk özellik "resim içinde resim." Yani kullanıcılar, YouTube shorts izlerken farklı uygulamaları da aynı zamanda kullanmaya devam edebilecek.

Shorts videoları için ayrıca akıllı indirme özelliği de geliyor. Bu sayede internetiniz olmadığında bile 'akıllı indirme' sayesinde indirdiğiniz Shorts videolarını izleyebileceğiz.

Bir videonun en önemli, en çok izlenen kısmını ise "jump ahead" butonu ile bulabileceğiz.

Bir videonun en önemli, en çok izlenen kısmını ise "jump ahead" butonu ile bulabileceğiz.

Halihazırda sahip olduğumuz 'ileri sar' özelliği artık bizi doğrudan videonun en önemli kısmına götürecek. Bu özellik, yapay zeka destekli çalışıyor ve kullanıcıların en çok atladığı yere sizi otomatik olarak götürüyor.

YouTube'un en dikkat çekici yeni özelliği ise videoları 4x hızlandırma seçeneği. Bu özellik sayesinde videoları olduğundan 4 kat daha hızlı izleyebileceğiz.

YouTube'un en dikkat çekici yeni özelliği ise videoları 4x hızlandırma seçeneği. Bu özellik sayesinde videoları olduğundan 4 kat daha hızlı izleyebileceğiz.

Bu özelliğin, 26 Şubat'tan sonra tüm kullanıcıların kullanımına sunulması bekleniyor.

Peki kullanıcılar "4x" özelliğine ne diyor?

Peki kullanıcılar "4x" özelliğine ne diyor?
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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