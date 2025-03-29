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Yönetmen Ezel Akay'ın Ünlülerin Sessiz Kalmasını Savunması Büyük Tepkiyle Karşılandı

Yönetmen Ezel Akay'ın Ünlülerin Sessiz Kalmasını Savunması Büyük Tepkiyle Karşılandı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
29.03.2025 - 14:57 Son Güncelleme: 29.03.2025 - 14:59

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili protestolar yurt genelinde sürüyor. Sokaktaki eylemlerin yanı sıra, sosyal medyadan da tepki gösterenlerin olduğu biliniyor. Özellikle ünlülerin sessiz kalmasıyla ilgili sosyal medya kullanıcıları ünlülere tepkisini gösterirken, yönetmen Ezel Akay'ın yaptığı bir paylaşım gündem yarattı.

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından çoğalan protestolar devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından çoğalan protestolar devam ediyor.

Saraçhane eylemleri bitti ancak başta Ankara olmak üzere çoğu ilde protesto eylemleri devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Maltepe'de yapılan protesto eylemlerine yaklaşık 2,2 milyon kişinin katıldığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Maltepe'de yapılan protesto eylemlerine yaklaşık 2,2 milyon kişinin katıldığını açıkladı.

Protesto eylemleri sokaklarda devam ederken sosyal medyadan da tepkiler yükseliyor. Bazı ünlüler İmamoğlu'na destek mesajları paylaşırken, bazılarının sessizliği ise tepkiyle karşılandı.

Protesto eylemleri sokaklarda devam ederken sosyal medyadan da tepkiler yükseliyor. Bazı ünlüler İmamoğlu'na destek mesajları paylaşırken, bazılarının sessizliği ise tepkiyle karşılandı.

Yönetmen Ezel Akay, ünlülere yapılan baskıyla ilgili bugün X hesabından bir paylaşım yaptı.

Önce yönetmen Ezel Akay'ın alıntıladığı paylaşıma bakalım 👇

Önce yönetmen Ezel Akay'ın alıntıladığı paylaşıma bakalım 👇

Ezel Akay'ın "en çok tehlikede olan ünlüler" paylaşımı kısa sürede büyük bir tepkiyle karşılandı.

Ezel Akay'ın "en çok tehlikede olan ünlüler" paylaşımı kısa sürede büyük bir tepkiyle karşılandı.
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Ünlü yönetmene verilen tepkilerin bir kısmı şöyle 👇

Ünlü yönetmene verilen tepkilerin bir kısmı şöyle 👇

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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