Yönetmen Ezel Akay'ın Ünlülerin Sessiz Kalmasını Savunması Büyük Tepkiyle Karşılandı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili protestolar yurt genelinde sürüyor. Sokaktaki eylemlerin yanı sıra, sosyal medyadan da tepki gösterenlerin olduğu biliniyor. Özellikle ünlülerin sessiz kalmasıyla ilgili sosyal medya kullanıcıları ünlülere tepkisini gösterirken, yönetmen Ezel Akay'ın yaptığı bir paylaşım gündem yarattı.