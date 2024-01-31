Yine, Yeni, Yeniden! Akaryakıta Bir Zam Daha Geliyor
Yine, Yeni, Yeniden! Akaryakıta Bir Zam Daha Geliyor
Motorine gelen 1 lira 38 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine de 95 kuruş zam yapılacağı öğrenildi.
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14 Mayıs seçimleri sonrası başlayan zam furyası yeni yıl ile birlikte hız kazandı. Fiyatların en fazla arttığı sektörler arasında akaryakıt bulunuyor.
14 Mayıs'ta 74.17 dolardan alıcı bulan brent petrol, 31 Ocak itibariyle 82.00 dolar bandında yer alıyor. O dönemde benzinin litre fiyatı fiyatı 19.81 kuruş olarak yer alan benzinin litre fiyatı günümüzde ise 38.39 kuruş olarak yer alıyor.
Son iki günde motorine gelen iki ayrı zamda toplamda 2 lira 78 kuruşluk bir fiyat artışı yaşanırken, benzin için de bir zam haberi geldi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 1 Şubat 2024 Perşembe günü itibariyle geçerli olmak üzere benzine 95 kuruş zam yapılacağı belirtildi.
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