Motorin Fiyatlarına Yine Zam Geliyor: Akaryakıtta, Cumhuriyet Tarihinin En Yüksek Rakamları Geliyor

Akaryakıtta zamlar bitmiyor, benzin ve mazota zam gelince taşımacılık da artıyor, tarım ürünleri fiyatları da artıyor. Kısacası akaryakıta zam gelmesi demek hayatımızdaki her şeyin fiyatının artmasına neden oluyor demek.

Cumhuriyet’ten Olcay Aydilek’in haberine göre; Akaryakıtta zam dalgası gelecek hafta da sürecek. Motorin fiyatları Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmaya hazırlanıyor…