Motorin Fiyatlarına Yine Zam Geliyor: Akaryakıtta, Cumhuriyet Tarihinin En Yüksek Rakamları Geliyor
Motorin Fiyatlarına Yine Zam Geliyor: Akaryakıtta, Cumhuriyet Tarihinin En Yüksek Rakamları Geliyor
Kaynak: https://halktv.com.tr/ekonomi/kara-sa...
Akaryakıtta zamlar bitmiyor, benzin ve mazota zam gelince taşımacılık da artıyor, tarım ürünleri fiyatları da artıyor. Kısacası akaryakıta zam gelmesi demek hayatımızdaki her şeyin fiyatının artmasına neden oluyor demek.
Cumhuriyet’ten Olcay Aydilek’in haberine göre; Akaryakıtta zam dalgası gelecek hafta da sürecek. Motorin fiyatları Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmaya hazırlanıyor…
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Akaryakıta gelen her zam, doğrudan taşımacılık maliyetlerini artırdığı için iğneden ipliğe her ürünün fiyatı artıyor. Motorinle ilgili korkutan bir haber var.
Akaryakıt zamları hız kesmeden devam ediyor. Dolar kurunun rekordan rekora koşması, ek vergiler ve küresel piyasalardaki fiyat artışları, akaryakıta art arda zam olarak yansıyor.
Özelikle artan motorin fiyatları, tarım ürünlerinde maliyetleri vuruyor. Market raflarındaki yiyecek etiketleri sık sık değişiyor. Eski etiketler yerini zamlı etiketlere bırakıyor.
Cumhuriyet’ten Olcay Aydilek’in haberine göre; Akaryakıtta zam dalgası gelecek hafta da sürecek. Önce motorine 1 TL 15 kuruş, ardından benzine 1 TL 46 kuruş zam yapıldı.
Motorine, salı günü 1 TL 38 kuruş yeni bir zam daha göründü. Bu zam sonrasında Ankara dahil bazı illerde motorinin litresi (dağıtım şirketine göre küçük değişiklik gösterebilir), 42 TL 38 kuruşu görecek.
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Sektöre göre içeride ve dışarıda yaşanan gelişmeler nedeniyle motorinde 45 TL kapıda... Motorinin litresi, çok yakında bu düzeyi çıkabilir.
Benzine şimdilik bir zam yok. Ancak, benzinde de yukarı yönlü, zammı tetikleyecek hareket devam ediyor. Bu hareket devam ederse benzine de gelecek hafta sonuna doğru bir zam gündeme gelebilir.
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