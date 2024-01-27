Şişli'deki Otopark Ücreti, Fiyat Algısı Yerle Bir Olan Vatandaşın Yorumlarına Neden Oldu
Şişli'deki Otopark Ücreti, Fiyat Algısı Yerle Bir Olan Vatandaşın Yorumlarına Neden Oldu
Şişli'de bir otopark ücreti son yıllarda matematikle arası iyi olanların bile finansalındaki bozulmayla yerle bir olan fiyat algısıyla yorumlanınca ortaya karışık bir şey çıktı.
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Yıllık ücreti abonelik 30 bin TL olan Şişli'deki otoparkın bölge yoğunluğu düşünülünce uygun, otopark maliyetleri düşünülünce pahalı olması kafaları karıştırırken, yorumlar da bir o kadar karışık oldu.
Karşılaştırmalarla başlayan fiyatlar,
Gözümüze gayet uygun göründü.
Günlükten ve İstanbul'da park sorunundan yola çıkarsak cidden uygun gibi.
Bölgeyi bilenler de yol gösterdi.
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Bölgede yüksek fiyatları görünce,
Rayicin adım başı değiştiğini anladık.
İstanbul'da otopark ücretleri sıkıntı olunca,
Bir de arabanın değerini düşününce otoparka sarılmak istedik.
Başka bölgelerde de fiyatlar pahalıymış.
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Yol parası sıkıntı olabilir.
2500 TL taksitle araba var mı?
4 yılda 1 sıfır eklediysek demek...
Kira olarak aşırı uygun.
Kadıköy'de otoparksız park etmek de sorun.
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Allah başka dert vermesin diyelim.
Sizce fiyat nasıl?
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