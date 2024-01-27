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Şişli'deki Otopark Ücreti, Fiyat Algısı Yerle Bir Olan Vatandaşın Yorumlarına Neden Oldu

Şişli'deki Otopark Ücreti, Fiyat Algısı Yerle Bir Olan Vatandaşın Yorumlarına Neden Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.01.2024 - 11:11

Şişli'de bir otopark ücreti son yıllarda matematikle arası iyi olanların bile finansalındaki bozulmayla yerle bir olan fiyat algısıyla yorumlanınca ortaya karışık bir şey çıktı.

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Yıllık ücreti abonelik 30 bin TL olan Şişli'deki otoparkın bölge yoğunluğu düşünülünce uygun, otopark maliyetleri düşünülünce pahalı olması kafaları karıştırırken, yorumlar da bir o kadar karışık oldu.

Yıllık ücreti abonelik 30 bin TL olan Şişli'deki otoparkın bölge yoğunluğu düşünülünce uygun, otopark maliyetleri düşünülünce pahalı olması kafaları karıştırırken, yorumlar da bir o kadar karışık oldu.
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Karşılaştırmalarla başlayan fiyatlar,

Karşılaştırmalarla başlayan fiyatlar,
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Gözümüze gayet uygun göründü.

Gözümüze gayet uygun göründü.
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Günlükten ve İstanbul'da park sorunundan yola çıkarsak cidden uygun gibi.

Günlükten ve İstanbul'da park sorunundan yola çıkarsak cidden uygun gibi.
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Bölgeyi bilenler de yol gösterdi.

Bölgeyi bilenler de yol gösterdi.
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Bölgede yüksek fiyatları görünce,

Bölgede yüksek fiyatları görünce,
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Rayicin adım başı değiştiğini anladık.

Rayicin adım başı değiştiğini anladık.
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İstanbul'da otopark ücretleri sıkıntı olunca,

İstanbul'da otopark ücretleri sıkıntı olunca,
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Bir de arabanın değerini düşününce otoparka sarılmak istedik.

Bir de arabanın değerini düşününce otoparka sarılmak istedik.
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Başka bölgelerde de fiyatlar pahalıymış.

Başka bölgelerde de fiyatlar pahalıymış.
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Yol parası sıkıntı olabilir.

Yol parası sıkıntı olabilir.
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2500 TL taksitle araba var mı?

2500 TL taksitle araba var mı?
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4 yılda 1 sıfır eklediysek demek...

4 yılda 1 sıfır eklediysek demek...
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Kira olarak aşırı uygun.

Kira olarak aşırı uygun.
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Kadıköy'de otoparksız park etmek de sorun.

Kadıköy'de otoparksız park etmek de sorun.
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Allah başka dert vermesin diyelim.

Allah başka dert vermesin diyelim.
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Sizce fiyat nasıl?

Sizce fiyat nasıl?
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