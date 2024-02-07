Yine Helikopter Kazası: 74 Yaşındaki Eski Devlet Başkanı Pinera Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti
Yine Helikopter Kazası: 74 Yaşındaki Eski Devlet Başkanı Pinera Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti
Yine bir helikopter kazası meydana geldi. Şili’nin eski Devlet Başkanı Sebastian Pinera, helikopter kazasında yaşamını yitirdi.
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Helikopterde 74 yaşındaki Pinera dahil 4 kişinin bulunduğu ve 3 kişinin kazadan yaralı olarak kurtarıldığı açıklandı.
Pause Unmute Remaining Time -1:19 Fullscreen ileri beklet Şili’nin Ranco eyaletinde yer alan Lago Ranco kasabasında meydana gelen helikopter kazasında Şili’nin eski Devlet Başkanı Sebastian Pinera hayatını kaybetti.
Şili basının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, helikopterde 74 yaşındaki Pinera dahil 4 kişinin bulunduğu ve 3 kişinin kazadan yaralı olarak kurtarıldığı ifade edildi. Helikopterin neden düştüğü henüz bilinmiyor.
Pinera, 2010-2014 ve 2018-2022 yılları arasında iki dönem devlet başkanı olarak görev yapmıştı.
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