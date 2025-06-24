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Yılların Karşılaştırması: Sence Kim Daha Güzel?

Yılların Karşılaştırması: Sence Kim Daha Güzel?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
24.06.2025 - 13:06

Güzellik, tamamen göreceli bir kavram. Ama bazı isimler var ki yıllardır sosyal medyayı, haberleri, sohbetleri kasıp kavuruyor. Kimileri “onun yüzü daha asil” derken, kimileri “ama öbürünün havası yeter” diyor. Bu ankette karar artık sende! Yıllardır karşılaştırılan, güzellikleri tartışma konusu olan 10 ikili arasından senin favorin kim?

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Bella Thorne mı Zendaya mı?

Angelina Jolie mi Jennifer Aniston mı?

Serenay Sarıkaya mı Hande Erçel mi?

Sydney Sweeney vs. Alexa Demie

Blake Lively vs. Leighton Meester

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Millie Bobby Brown vs. Sadie Sink

Bella Hadid vs. Gigi Hadid

Selena Gomez vs. Hailey Bieber

Pınar Deniz mi Afra Saraçoğlu mu?

Lily-Rose Depp vs. Jennie Kim

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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