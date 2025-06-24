Yılların Karşılaştırması: Sence Kim Daha Güzel?
Güzellik, tamamen göreceli bir kavram. Ama bazı isimler var ki yıllardır sosyal medyayı, haberleri, sohbetleri kasıp kavuruyor. Kimileri “onun yüzü daha asil” derken, kimileri “ama öbürünün havası yeter” diyor. Bu ankette karar artık sende! Yıllardır karşılaştırılan, güzellikleri tartışma konusu olan 10 ikili arasından senin favorin kim?
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Bella Thorne mı Zendaya mı?
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