Yıllardır Uzmanlardan Duyuyoruz ''Sakın Patlatmayın'' Diye: Sivilce Patlatmak Neden Zararlı?

Sivilce patlatmak yaygın bir alışkanlık olabilir, ancak genellikle cilt sağlığımız için zararlıdır. Uzmanlar da bu konuda yıllardır uyarıyor bizleri. Peki, bunun sebebi ne? Neden sivilce patlatmaktan kaçınmamız tavsiye ediliyor? Gelin, birlikte öğrenelim!

Kaynak