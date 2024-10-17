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Yıllardır Uzmanlardan Duyuyoruz ''Sakın Patlatmayın'' Diye: Sivilce Patlatmak Neden Zararlı?

Yıllardır Uzmanlardan Duyuyoruz ''Sakın Patlatmayın'' Diye: Sivilce Patlatmak Neden Zararlı?

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
17.10.2024 - 15:44

Sivilce patlatmak yaygın bir alışkanlık olabilir, ancak genellikle cilt sağlığımız için zararlıdır. Uzmanlar da bu konuda yıllardır uyarıyor bizleri. Peki, bunun sebebi ne? Neden sivilce patlatmaktan kaçınmamız tavsiye ediliyor? Gelin, birlikte öğrenelim!

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Şu sivilcenin duruşuna bi' bakın! Resmen ''Gel, beni patlat'' diye bağırıyor, öyle değil mi? Aman yapmayın. Ne kadar kötü görünse de patlatmayın sivilcenizi.

Şu sivilcenin duruşuna bi' bakın! Resmen ''Gel, beni patlat'' diye bağırıyor, öyle değil mi? Aman yapmayın. Ne kadar kötü görünse de patlatmayın sivilcenizi.

Çünkü bir sivilceyi patlattığınızda, içindeki iltihabı ve bakterileri daha derine itebilirsiniz. Bu da daha büyük bir enfeksiyona veya daha fazla sivilce oluşumuna yol açabilir.

Çünkü bir sivilceyi patlattığınızda, içindeki iltihabı ve bakterileri daha derine itebilirsiniz. Bu da daha büyük bir enfeksiyona veya daha fazla sivilce oluşumuna yol açabilir.

Dahası, bu durumun ciltte kalıcı izler ve lekeler bırakma riski de oldukça yüksektir.

Dahası, bu durumun ciltte kalıcı izler ve lekeler bırakma riski de oldukça yüksektir.

Ayrıca ellerinizdeki bakteriler sivilceyi enfekte edebilir. Bu da iyileşme sürecini uzatırken daha fazla tahrişe yol açabilir.

Ayrıca ellerinizdeki bakteriler sivilceyi enfekte edebilir. Bu da iyileşme sürecini uzatırken daha fazla tahrişe yol açabilir.

Patlattığınız sivilce yüzeyde iyileşmiş gibi görünse bile cilt altındaki dokuya zarar vererek kalıcı iz bırakabilir.

Patlattığınız sivilce yüzeyde iyileşmiş gibi görünse bile cilt altındaki dokuya zarar vererek kalıcı iz bırakabilir.
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Bu yüzden sivilcelerden şikayetçiyseniz, sorunu kendi başınıza çözmeye çalışmak yerine bir uzmana görünmeniz çok daha sağlıklı olacaktır. O an sivilceyi patlatıp ''oh be kurtuldum'' yanılgısına asla kapılmamalı ve sağlık konusunda her daim uzman desteği almalısınız.

Bu yüzden sivilcelerden şikayetçiyseniz, sorunu kendi başınıza çözmeye çalışmak yerine bir uzmana görünmeniz çok daha sağlıklı olacaktır. O an sivilceyi patlatıp ''oh be kurtuldum'' yanılgısına asla kapılmamalı ve sağlık konusunda her daim uzman desteği almalısınız.

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