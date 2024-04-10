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Yıllanmış Şarap Gibi Her Geçen Gün Daha da Güzelleşen 16 Ünlü Oyuncu

Yıllanmış Şarap Gibi Her Geçen Gün Daha da Güzelleşen 16 Ünlü Oyuncu

Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 18:02

Hollywood'un cazibesi, uzun zamandır gençlikle ve güzellikle ilişkilendiriliyor. Ancak Reddit'te konuşulan bir konu bu fikri tersine çevirmiş durumda. Yaşları 50'den fazla olsa bile, inkar edilemeyecek kadar güzel ve yakışıklı oyuncuları sizin için derledik. Bu oyuncular, beyazperdenin tecrübeli insanlarından çok daha fazlası. Yaşlanmaya adeta meydan okuyan bu oyunculara gelin bir göz atalım.👇

Kaynak: https://www.tuko.co.ke/facts-lifehack...
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1. Sandra Bullock, 59 yaşında.

1. Sandra Bullock, 59 yaşında.

2. George Clooney, 62 yaşında.

2. George Clooney, 62 yaşında.
www.instagram.com

3. Sofia Vergara, 51 yaşında.

3. Sofia Vergara, 51 yaşında.
www.instagram.com

4. Brad Pitt, 60 yaşında.

4. Brad Pitt, 60 yaşında.

5. Jennifer Aniston, 55 yaşında.

5. Jennifer Aniston, 55 yaşında.
www.instagram.com
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6. Jason Statham, 56 yaşında.

6. Jason Statham, 56 yaşında.
www.instagram.com

7. Cate Blanchett, 54 yaşında.

7. Cate Blanchett, 54 yaşında.

8. Johnny Depp, 60 yaşında.

8. Johnny Depp, 60 yaşında.
www.instagram.com

9. Nicole Kidman, 56 yaşında.

9. Nicole Kidman, 56 yaşında.

10. Daniel Craig, 55 yaşında.

10. Daniel Craig, 55 yaşında.
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11. Salma Hayek, 57 yaşında.

11. Salma Hayek, 57 yaşında.
www.instagram.com

12. Robert Downey Jr., 58 yaşında.

12. Robert Downey Jr., 58 yaşında.
www.instagram.com

13. Lucy Liu, 55 yaşında.

13. Lucy Liu, 55 yaşında.
www.instagram.com

14. Jeffrey Dean Morgan, 57 yaşında.

14. Jeffrey Dean Morgan, 57 yaşında.
www.instagram.com

15. Marisa Tomei, 59 yaşında.

15. Marisa Tomei, 59 yaşında.
www.instagram.com
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16. Mark Ruffalo, 56 yaşında.

16. Mark Ruffalo, 56 yaşında.
www.instagram.com

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