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1833'te Meydana Gelen Tarihin En Büyük Meteor Fırtınası: Yıldızlı Gece Tablosu Halt Etmiş!

1833'te Meydana Gelen Tarihin En Büyük Meteor Fırtınası: Yıldızlı Gece Tablosu Halt Etmiş!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.02.2025 - 11:23

Yılın bazı dönemlerinde meteor yağmurları Dünya'nın birçok farklı noktasından görülebiliyor. Kasım ila Aralık ayında meydaan gelen Leonid Meteor Yağmuru özellikle Kuzey Yarımküre'de gözlemlenebiliyor. Şehir ışıklarından uzak noktalarda çıplak gözle bile birçok meteorun ışığı görülebiliyor. Peki bir meteor yağmuruna 1800'li yıllarda, Dünya'da neredeyse hiç ışık yokken denk gelseydiniz?

1833 yılında yaşanan Büyük Meteor Fırtınası tarihin en etkileyici anlarından biriydi şüphesiz.

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Şehir ışıklarından uzak bir noktaya gitme şansınız varsa yılın belli zamanlarında yaşanan meteor yağmurlarına denk gelebilirsiniz.

Şehir ışıklarından uzak bir noktaya gitme şansınız varsa yılın belli zamanlarında yaşanan meteor yağmurlarına denk gelebilirsiniz.

Günümüzde şehir ışıklarından kaçmak pek kolay olmasa da şansınız yaver giderse meteor yağmurunun yarattığı o eşsiz anlara denk gelebilirsiniz. Yılın belli zamanlarında artış gösteren meteor yağmurları aslında Güneş'in etrafındaki yolunu izlerken arkasında küçük döküntüler bırakan kuyruklu yıldızlarla ilişkili.

Bir de şehir ışıklarının olmadığı zamanları düşünün: Mesela 1800'lü yıllar!

Bir de şehir ışıklarının olmadığı zamanları düşünün: Mesela 1800'lü yıllar!

1833 yılında meydana gelen Büyük Meteor Fırtınası, tarihin en etkileyici doğa olaylarından biriyidi. Kuzey Amerika’nın doğusunda, tarihler 13 Kasım’ı gösterdiğinde Abraham Lincoln’ün de aralarında bulunduğu pek çok insan gökyüzünün parıltılı çizgilerle dolu olduğunu gördü.

Görmüş olduğunuz resim ise o anlara tanık olan birinin anlatımıyla ahşap gravür olarak yapıldı.

Gökyüzünden Dünya'ya dökülüyormuş gibi görünen yıldızlar karanlık geceyi aydınlatmıştı.

Gökyüzünden Dünya'ya dökülüyormuş gibi görünen yıldızlar karanlık geceyi aydınlatmıştı.

Hem meteorların sayısı çoktu hem de Dünya'daki yapay ışıklar azdı. Hal böyle olunca gökyüzü şöleni çıplak gözle enfes bir şekilde izlenebiliyordu. 

1833'teki bu Büyük Meteor Fırtınası, Dünya’nın Tempel-Tuttle Kuyrukluyıldızı’ndan yayılan tozun yoğun bir kısmının içinden geçmesinden kaynaklanmıştı.

Dünya, her yıl Kasım ayında bu toz bulutunun içinden geçer.

Dünya, her yıl Kasım ayında bu toz bulutunun içinden geçer.

Dolayısıyla her yıl Kasım ayında Leonid meteor yağmurunu izleme şansınız vardır. Eğer hava açık olursa, şehir ışıklarından uzağa giderseniz sizler de 1833'teki kadar olmasa da ışıldayan gökyüzünün tadını çıkartabilirsiniz!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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