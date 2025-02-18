1833'te Meydana Gelen Tarihin En Büyük Meteor Fırtınası: Yıldızlı Gece Tablosu Halt Etmiş!
1833'te Meydana Gelen Tarihin En Büyük Meteor Fırtınası: Yıldızlı Gece Tablosu Halt Etmiş!
Yılın bazı dönemlerinde meteor yağmurları Dünya'nın birçok farklı noktasından görülebiliyor. Kasım ila Aralık ayında meydaan gelen Leonid Meteor Yağmuru özellikle Kuzey Yarımküre'de gözlemlenebiliyor. Şehir ışıklarından uzak noktalarda çıplak gözle bile birçok meteorun ışığı görülebiliyor. Peki bir meteor yağmuruna 1800'li yıllarda, Dünya'da neredeyse hiç ışık yokken denk gelseydiniz?
1833 yılında yaşanan Büyük Meteor Fırtınası tarihin en etkileyici anlarından biriydi şüphesiz.
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Şehir ışıklarından uzak bir noktaya gitme şansınız varsa yılın belli zamanlarında yaşanan meteor yağmurlarına denk gelebilirsiniz.
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Bir de şehir ışıklarının olmadığı zamanları düşünün: Mesela 1800'lü yıllar!
Gökyüzünden Dünya'ya dökülüyormuş gibi görünen yıldızlar karanlık geceyi aydınlatmıştı.
Dünya, her yıl Kasım ayında bu toz bulutunun içinden geçer.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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