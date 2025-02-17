Antik Medeniyetlerdeki Kadınlarla İlgili Okullarda Öğretilmeyen Gerçekler

Örneğin Cornelius soyundan gelenlere Cornelia gibi isimler verilirdi. Eğer bir ailenin birden fazla kızı varsa, üçüncü doğan için Tertia gibi doğum sırasını gösteren bir isim verilirdi. Zaman zaman da 'Vipsanius'un kızı Vipsania' gibi isimler konurdu.

İsim verme konusunda zamanla geliştiler. Daha sonraki dönemlerde kız çocuklarına babalarının soyadı ile doğdukları yerin adını birleştiren iki parçalı isimler verildi. Sonraki yıllarda ise kadınlara annelerinin veya başka kadın akrabalarının isimlerinin verildiği görüldü.