Antik Medeniyetlerdeki Kadınlarla İlgili Okullarda Öğretilmeyen Gerçekler
Antik Medeniyetlerdeki Kadınlarla İlgili Okullarda Öğretilmeyen Gerçekler
Kadınlar için yaşam hiçbir zaman pek de kolay olmamıştı. Günümüzde kadınlar hala dünyanın birçok noktasında erkeklerle eşit haklara sahip olmak için çalışıyor. Peki ya antik zamanlarda kadınların sosyal yaşamdaki yeri nasıldı? Emin olun günümüzdekinden oldukça farklıydı. Tarih kitaplarında hep savaşları, zaferleri, yenilgileri öğreniyoruz.
Biraz da kadınların tarihinde yolculuk yapmaya ne dersiniz?
Kaynak: Bright Side
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Bütün kadınlar çalışmak zorundaydı.
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Regl döneminde koyun yünleri ve pamuklar kullanılırdı.
Üç gün boyunca kocanın evine gelmemek boşanmak sayılırdı.
Kadınlar özel isimler almaz, yalnızca soylarının adını taşırdı.
Bebeği emzirmek annenin görevi değildi.
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Erkeklerin hem karısı hem sevgilisi olabiliyorken kadınlarda aynı durum "sadakatsizlik" olarak değerlendirilirdi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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