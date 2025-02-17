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Antik Medeniyetlerdeki Kadınlarla İlgili Okullarda Öğretilmeyen Gerçekler

Antik Medeniyetlerdeki Kadınlarla İlgili Okullarda Öğretilmeyen Gerçekler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.02.2025 - 00:22

Kadınlar için yaşam hiçbir zaman pek de kolay olmamıştı. Günümüzde kadınlar hala dünyanın birçok noktasında erkeklerle eşit haklara sahip olmak için çalışıyor. Peki ya antik zamanlarda kadınların sosyal yaşamdaki yeri nasıldı? Emin olun günümüzdekinden oldukça farklıydı. Tarih kitaplarında hep savaşları, zaferleri, yenilgileri öğreniyoruz. 

Biraz da kadınların tarihinde yolculuk yapmaya ne dersiniz?

Kaynak: Bright Side

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Bütün kadınlar çalışmak zorundaydı.

Bütün kadınlar çalışmak zorundaydı.

Romalı kadınlar için hayatın pek de kolay olduğu söylenemez. Özellikle alt sınıftaki kadınlar köleliğe zorlanıyor, çiftçi, hizmetçi olarak çalışmak zorunda kalıyorlardı. Varlıklı kadınlar ise evin içinde çalışmak zorundaydı. Kentlerde ebelik, süt annelik, kuaförlük, garsonluk gibi alanlarda kadınlara güveniliyordu.

Regl döneminde koyun yünleri ve pamuklar kullanılırdı.

Regl döneminde koyun yünleri ve pamuklar kullanılırdı.

Antik Roma'da yaşayan kadınlar, regl olduklarında evde kalıyorlardı. Koyun yünü, pamuk ve bez parçaları kullanılıyordu. Ayrıca regl dönemlerine özel giydikleri bir tür giysileri de vardı.

Üç gün boyunca kocanın evine gelmemek boşanmak sayılırdı.

Üç gün boyunca kocanın evine gelmemek boşanmak sayılırdı.

Roma'da üç farklı evlilik çeşidi vardı. Confarreatio, coemptio ve usus.

Usus, bir kadının eşiyle bir yıl boyunca beraber yaşamasının ardından yasal olarak onun karısı olması anlamına geliyordu. Eğer bu süreçte kadın üst üste 3 gün boyunca eve gelmezse kocasından boşanmış sayılıyordu.

Kadınlar özel isimler almaz, yalnızca soylarının adını taşırdı.

Kadınlar özel isimler almaz, yalnızca soylarının adını taşırdı.

Örneğin Cornelius soyundan gelenlere Cornelia gibi isimler verilirdi. Eğer bir ailenin birden fazla kızı varsa, üçüncü doğan için Tertia gibi doğum sırasını gösteren bir isim verilirdi. Zaman zaman da 'Vipsanius'un kızı Vipsania' gibi isimler konurdu.

İsim verme konusunda zamanla geliştiler. Daha sonraki dönemlerde kız çocuklarına babalarının soyadı ile doğdukları yerin adını birleştiren iki parçalı isimler verildi. Sonraki yıllarda ise kadınlara annelerinin veya başka kadın akrabalarının isimlerinin verildiği görüldü.

Bebeği emzirmek annenin görevi değildi.

Bebeği emzirmek annenin görevi değildi.

Antik Roma'da varlıklı kadınlar çocuklarını nadiren emzirirdi. Yenidoğanlar, süt annelere verilirdi.

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Erkeklerin hem karısı hem sevgilisi olabiliyorken kadınlarda aynı durum "sadakatsizlik" olarak değerlendirilirdi.

Erkeklerin hem karısı hem sevgilisi olabiliyorken kadınlarda aynı durum "sadakatsizlik" olarak değerlendirilirdi.

Öyle ki erkeklerin hem sevgilisi hem karısı olması oldukça normal, beklenen bir durumdu. Kadınlar için ise aynı durumda cezai yaptırımlar dahi uygulanabiliyordu!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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