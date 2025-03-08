Yıldız Holding’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Hazırladığı 2024 Raporu’ndan Umut Veren Sonuçlar

Kuruluşundan bu yana “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışıyla tüm faaliyetlerinde sosyal faydayı önceliklendiren Yıldız Holding, Çamlıca Kampüs’te düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde, kadınların iş hayatındaki temsilini artırmaya yönelik çalışmalarını ve bu çalışmalarla elde edilen somut sonuçları duyurdu. Fırsat eşitliği konusunda tüm paydaşların güç birliği içerisinde ortak hareket etmesinin önemine vurgu yapılan etkinlikte, Yıldız Holding Kadın Platformu’nun, 2024 yılı Raporu ile fırsat eşitliği ve kapsayıcılıkta yıldız gibi parlayan başarıları paylaşıldı.

Raporda öne çıkan verilere göre 2024 yılında kadın çalışan oranı yüzde 49’a yükselirken, Yıldız Holding ‘EŞİT ÜCRET Sertifikası’nı gıda ve perakende sektöründe almaya hak kazanan ilk Holding oldu. Yıldız Holding, kadın girişimciliğini destekleyen projeleriyle son üç yılda 10 milyon doları aşan ekonomik değer yaratırken, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, kadın çiftçilerin desteklenmesi ve kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi için ŞOK’ta Ben de Varım, Superfresh Tarımın Kadın Yıldızları, Ülker 'Fındıktan Fazlası - Kakaodan Fazlası' gibi projeleri hayata geçiriyor. Bu çalışmalar, Yıldız Holding'in toplumsal dönüşüme katkı sağlama ve fırsat eşitliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Şirket yönetiminin oluşturmuş olduğu güven, adalet, kapsayıcılık, çeşitlilik ve eşitliğe dayalı pozitif iş yeri deneyimi ile Türkiye’nin en iyi İşvereni Ünvanına “Great Place to Work” sahip olan Yıldız Holding, bu etkinlik ile fırsat eşitliğine olan adanmışlığının altını çizdi. Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu’nun önderliğinde, bu sene ilk defa yapılan ve Yıldız Holding çalışanlarının katıldığı “İş ve Özel Yaşam Dengesi” araştırması kapsayıcılık ve çeşitlilik politikalarının, kadın dostu uygulamalarının başarısını bir kez daha ortaya koydu.