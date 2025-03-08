Yıldız Holding’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Hazırladığı 2024 Raporu’ndan Umut Veren Sonuçlar
Yıldız Holding’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Hazırladığı 2024 Raporu’ndan Umut Veren Sonuçlar
Sürdürülebilir bir gelecek için fırsat eşitliğini merkeze alan çalışmalara hız kesmeden devam eden Yıldız Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü çalışanları ve değer zincirindeki paydaşlarıyla birlikte kutladı. Yıldız Holding Kadın Platformu’nun açıkladığı 2024 Raporu, fırsat eşitliği odaklı dönüşüm yolculuğunda kat edilen mesafeyi gözler önüne serdi.
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2024 yılında kadın çalışan oranı yüzde 49’a yükseldi.
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Ali Ülker: "Sürdürülebilir gelecek, kadınların iş dünyasına aktif katılımıyla mümkün."
Begüm Mutuş: "Fırsat eşitliği performansımızı ileriye taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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