Yeni Yılda Yeni Zamlar Yükleniyor: Benzin ve Motorin Fiyatlarına 2 Liranın Üzerinde Zam Beklentisi
Yeni Yılda Yeni Zamlar Yükleniyor: Benzin ve Motorin Fiyatlarına 2 Liranın Üzerinde Zam Beklentisi
İçeriğin Devamı Aşağıda
3 Ocak 2024 Çarşamba günü TÜİK, aralık ayı fiyat endekslerini yani enflasyonu açıklayacak. Maaş zamlarında etkili olan tüketici fiyat endeksi TÜFE'nin yanı sıra yurt içi üretici fiyat endeksi yani Yİ-ÜFE de birçok artış üzerinde etkili olacak.
TÜİK'in verileri merakla beklenirken, veriler akaryakıt ve alkol ürünlerinde de ÖTV tutarlarını etkileyecek. 6 aylık Yİ-ÜFE oranında tahminler üzerinden hesapla, yaklaşık yüzde 25 oranında akaryakıta zam gelmesi bekleniyor.
3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon verilerinde ÜFE'nin 6 aylık yüzde 25 olması beklenirken, Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün paylaşımına göre, maktu ÖTV tutarlarının artışıyla benzinin litresindeki pay 7,52'den 9,40'a, motorindeki pay 7,05'ten 8,81'e çıkacak.
Yüzde 20 oranında uygulanan KDV de akaryakıt fiyatlarına bu oranlar üzerinden eklenince benzin litre fiyatı en az 2,25 TL, motorin litre fiyatı da 2,11 TL artacak.
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl de sosyal medya hesabından buna yönelik şu paylaşımı yaptı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda