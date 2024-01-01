Yeni Yılda Yeni Zamlar Yükleniyor: Benzin ve Motorin Fiyatlarına 2 Liranın Üzerinde Zam Beklentisi

Değerli arkadaşlar yılın son günü moralinizi bozmak istemem ama zamlar bitmeyecek, 3 Ocak tarihinde de devam edecek. Aksi bir karar alınmazsa 3 Ocak 2024 tarihinde otomatik olarak akaryakıt ve alkol ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına altı aylık ÜFE oranında, yaklaşık yüzde 25’in üzerinde zam gelecektir.