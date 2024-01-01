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Yeni Yılda Yeni Zamlar Yükleniyor: Benzin ve Motorin Fiyatlarına 2 Liranın Üzerinde Zam Beklentisi

Yeni Yılda Yeni Zamlar Yükleniyor: Benzin ve Motorin Fiyatlarına 2 Liranın Üzerinde Zam Beklentisi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.01.2024 - 16:26

Yeni yıl her yıl olduğu gibi yeni zamlar getirdi. Son yıllarda çok alışsak da yılbaşı fiyat güncellemelerinin oranı yüksek olunca gözler iğneden ipliğe etkili olan akaryakıt zamlarına dönünce uzmanların beklentileri dikkat çekti.

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3 Ocak 2024 Çarşamba günü TÜİK, aralık ayı fiyat endekslerini yani enflasyonu açıklayacak. Maaş zamlarında etkili olan tüketici fiyat endeksi TÜFE'nin yanı sıra yurt içi üretici fiyat endeksi yani Yİ-ÜFE de birçok artış üzerinde etkili olacak.

3 Ocak 2024 Çarşamba günü TÜİK, aralık ayı fiyat endekslerini yani enflasyonu açıklayacak. Maaş zamlarında etkili olan tüketici fiyat endeksi TÜFE'nin yanı sıra yurt içi üretici fiyat endeksi yani Yİ-ÜFE de birçok artış üzerinde etkili olacak.

TÜİK'in verileri merakla beklenirken, veriler akaryakıt ve alkol ürünlerinde de ÖTV tutarlarını etkileyecek. 6 aylık Yİ-ÜFE oranında tahminler üzerinden hesapla, yaklaşık yüzde 25 oranında akaryakıta zam gelmesi bekleniyor.

TÜİK'in verileri merakla beklenirken, veriler akaryakıt ve alkol ürünlerinde de ÖTV tutarlarını etkileyecek. 6 aylık Yİ-ÜFE oranında tahminler üzerinden hesapla, yaklaşık yüzde 25 oranında akaryakıta zam gelmesi bekleniyor.

3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon verilerinde ÜFE'nin 6 aylık yüzde 25 olması beklenirken, Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün paylaşımına göre, maktu ÖTV tutarlarının artışıyla benzinin litresindeki pay 7,52'den 9,40'a, motorindeki pay 7,05'ten 8,81'e çıkacak.

3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon verilerinde ÜFE'nin 6 aylık yüzde 25 olması beklenirken, Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün paylaşımına göre, maktu ÖTV tutarlarının artışıyla benzinin litresindeki pay 7,52'den 9,40'a, motorindeki pay 7,05'ten 8,81'e çıkacak.

Yüzde 20 oranında uygulanan KDV de akaryakıt fiyatlarına bu oranlar üzerinden eklenince benzin litre fiyatı en az 2,25 TL, motorin litre fiyatı da 2,11 TL artacak.

Yüzde 20 oranında uygulanan KDV de akaryakıt fiyatlarına bu oranlar üzerinden eklenince benzin litre fiyatı en az 2,25 TL, motorin litre fiyatı da 2,11 TL artacak.

Tütün ürünlerinde maktu oran değişirken, ÖTV artışında otomatik zam olmayacağı belirtilirken, bunun alkol ve akaryakıt üzerinde olup olmayacağı açıklanmamıştı.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl de sosyal medya hesabından buna yönelik şu paylaşımı yaptı:

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl de sosyal medya hesabından buna yönelik şu paylaşımı yaptı:
twitter.com

Değerli arkadaşlar yılın son günü moralinizi bozmak istemem ama zamlar bitmeyecek, 3 Ocak tarihinde de devam edecek. Aksi bir karar alınmazsa 3 Ocak 2024 tarihinde otomatik olarak akaryakıt ve alkol ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına altı aylık ÜFE oranında, yaklaşık yüzde 25’in üzerinde zam gelecektir. 

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