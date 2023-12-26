Yeni Yılda Nefesiniz Üzerinde Kontrol Kurun
Yeni Yılda Nefesiniz Üzerinde Kontrol Kurun
“Hepimiz nefes alıp veriyoruz zaten, bir de bunun doğrusu var mıymış?” demeyin sakın... Yaşadığım ağır anksiyete ve depresyonu düzenli nefes teknikleri ve meditasyon uygulamaları ile şifalandırınca benim gibi analitik bir insan bile ikna oldu ve kendimi yıllardır bu işin bilimsel alt tarafını incelemeye ve uygulamaya adadım.
Öğrendiklerim beni her seferinde ciddi bir şaşkınlıkla sarstı... Nefes alıp-vermenin bu derece yaşamımızı etkilediğini asla tahmin edemezdim. Eminim eskiden benim olduğum gibi bu yazıyı okuyan çoğunuz da bunu bilmiyorsunuzdur.
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Dünya'da hızla gelişen Yeniçağ Tıb’bı olarak adlandırabileceğimiz Beden-Zihin Tıbbı ve Wellbeing uygulamaları şüphesiz özellikle pandemi sonrası en çok rağbet gören ve önümüzdeki yıllarda en hızlı gelişecek konular arasında zirveye oturdu.
Bedenin öz dengesi olan homeostasis dengesini kurmak üzere beynimize her an tüm doku ve hücrelerimizden giden sinyallerin öncelik sıralamasında Solunum Sisteminden gelen mesajlar yer alır.
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