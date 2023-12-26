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Yeni Yılda Nefesiniz Üzerinde Kontrol Kurun

etiket Yeni Yılda Nefesiniz Üzerinde Kontrol Kurun

Ebru Şinik
Ebru Şinik - yazio
26.12.2023 - 17:35

“Hepimiz nefes alıp veriyoruz zaten, bir de bunun doğrusu var mıymış?” demeyin sakın... Yaşadığım ağır anksiyete ve depresyonu düzenli nefes teknikleri ve meditasyon uygulamaları ile şifalandırınca benim gibi analitik bir insan bile ikna oldu ve kendimi yıllardır bu işin bilimsel alt tarafını incelemeye ve uygulamaya adadım.

Öğrendiklerim beni her seferinde ciddi bir şaşkınlıkla sarstı... Nefes alıp-vermenin bu derece yaşamımızı etkilediğini asla tahmin edemezdim. Eminim eskiden benim olduğum gibi bu yazıyı okuyan çoğunuz da bunu bilmiyorsunuzdur.

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Dünya'da hızla gelişen Yeniçağ Tıb’bı olarak adlandırabileceğimiz Beden-Zihin Tıbbı ve Wellbeing uygulamaları şüphesiz özellikle pandemi sonrası en çok rağbet gören ve önümüzdeki yıllarda en hızlı gelişecek konular arasında zirveye oturdu.

Dünya'da hızla gelişen Yeniçağ Tıb’bı olarak adlandırabileceğimiz Beden-Zihin Tıbbı ve Wellbeing uygulamaları şüphesiz özellikle pandemi sonrası en çok rağbet gören ve önümüzdeki yıllarda en hızlı gelişecek konular arasında zirveye oturdu.

Peki bu tam olarak ne demek oluyor?  Bu harfiyen şu demek;

Günlük yaşamınızda yaptığınız en basit gibi görünen seçimler uzun vadede bağışıklık sisteminiz ve merkezi sinir sisteminiz başta olmak üzere zincirleme reaksiyonla tüm fizyolojik sistemlerinizin ana belirleyicisidir.

Yani bütünsel sağlık, mutluluk, denge ve enerji kaynağınız günlük rutinlerinizle direk ilişkilidir. Buna epigenetik bilimi çok net bir açıklama getiriyor;

“Hastalıkların %5'lik bir bölümü genler ile ilişkilendirilirken,

%95’lik kısmı ise epigenetik aracılığı ile kontrol edilebilmektedir.”

Evet, yüzyılımızda yıldızı parlayan Epigenetik bilimine göre yaşam tarzımız sağlığın, beden-zihin dengesinin en önemli belirleyicisidir. Özetle daha iyi ve daha mutlu olmak genetik mirasımıza değil, tamamen kendi seçimlerimize bağlıdır. Demek ki günlük yaşamımızda bedenimiz ve zihnimiz için yapacağımız bilinçli seçimler aracılığı ile “Sağlıklı ve İyi Yaş Alma Süreci”mizi başlatmak ve devam ettirmek tamamen bizim kontrolümüzdedir.

Peki nefesimiz bunun neresinde yer alıyor?

Tam da temelinde!

Neden mi?

Çünkü günümüzde batı tıbbının tanımladığı 45000 hastalığın ortalama %95’i stres kaynaklı. Yani eğer gündelik yaşamınızda stresinizi yönetemiyorsanız, uzun vadede her türlü hastalığa kapılarınızı açıyorsunuz demektir. 

İşte günlük olarak yaşamınıza adeta diş fırçalamak gibi entegre edeceğiniz, yoga ilmine dayalı burundan alınıp verilen kontrollü ve ritmik nefes egzersizleri bedenimizdeki stres tepkisini veren en ilkel organımız olan amigdala’yı terbiye ediyor ve yaklaşık 6 haftalık düzenli uygulamadan sonra eskiden üzüldüğünüz, sinirlendiğiniz, çok strese girdiğiniz olaylar karşısında amigdala bedende stres hormon salgısını tetikleyen o tepkiyi vermemeye başlıyor. Ve sonuç: 

Daha dingin, daha dengeli, daha berrak  bir zihin neticesinde optimal seviyede düzenlenmiş beden fonksiyonları.

Bedenin öz dengesi olan homeostasis dengesini kurmak üzere beynimize her an tüm doku ve hücrelerimizden giden sinyallerin öncelik sıralamasında Solunum Sisteminden gelen mesajlar yer alır.

Bedenin öz dengesi olan homeostasis dengesini kurmak üzere beynimize her an tüm doku ve hücrelerimizden giden sinyallerin öncelik sıralamasında Solunum Sisteminden gelen mesajlar yer alır.

Bu da özetle şu demek oluyor; 

Nefes ritimlerini değiştirerek beyne giden sinyalleri anında (!) değiştirebilir ve bunun ardından otomatik olarak zincirleme bir şekilde merkezi sinir sistemi, enterik sinir sistemi (sindirim sistemi), endokrin sistemi (hormonal sistem) başta olmak üzere vücudun tüm fonksiyonları üzerinde belirleyici değişiklikler sağlanabilmektedir.

Yoga ilmine dayalı olan, burundan alınıp kontrollü ve ritmik nefes egzersizlerinin günlük uygulama neticesinde uluslararası saygınlığı olan bilimsel kurumlarca kanıtlanmış faydalarını da sizlere bir sıralamak isterim;

 Travma sonrası stres bozukluğu belirtilerini iyileştirdiği

 Hastanın beyin dalgalarını normalleştirdiği

 Farklı bağımlılık problemleri olan kişilere yardımcı olduğu

 Stres hormonu olan kortizolu düşürdüğü

 Uyuma düzenini iyileştirdiği 

 Genel olarak huzur ve iyilik duygusunu geliştirdiği

   “İyi Oluş/wellbeing hormonu” olan prolaktin serumunu arttırdığı

 Uzun vadede standart anti-depresan ilaç kürleri kadar etkili olduğu

 Limbik Sistemi iyileştirdiği

bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Siz siz olun, günlük yaşamınızda nefes alıp vermek için önce ağzınızı kapatın ve benim gibi düzenli olarak her gün 5-10 dk arası yoga ilmine dayalı burundan alınıp verilen terminolojide pranayama olarak geçen nefes egzersizlerini günlük yaşamınıza ekleyin.

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'Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio'       

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