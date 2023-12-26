Yeni Yılda Nefesiniz Üzerinde Kontrol Kurun

Peki bu tam olarak ne demek oluyor? Bu harfiyen şu demek;

Günlük yaşamınızda yaptığınız en basit gibi görünen seçimler uzun vadede bağışıklık sisteminiz ve merkezi sinir sisteminiz başta olmak üzere zincirleme reaksiyonla tüm fizyolojik sistemlerinizin ana belirleyicisidir.

Yani bütünsel sağlık, mutluluk, denge ve enerji kaynağınız günlük rutinlerinizle direk ilişkilidir. Buna epigenetik bilimi çok net bir açıklama getiriyor;

“Hastalıkların %5'lik bir bölümü genler ile ilişkilendirilirken,

%95’lik kısmı ise epigenetik aracılığı ile kontrol edilebilmektedir.”

Evet, yüzyılımızda yıldızı parlayan Epigenetik bilimine göre yaşam tarzımız sağlığın, beden-zihin dengesinin en önemli belirleyicisidir. Özetle daha iyi ve daha mutlu olmak genetik mirasımıza değil, tamamen kendi seçimlerimize bağlıdır. Demek ki günlük yaşamımızda bedenimiz ve zihnimiz için yapacağımız bilinçli seçimler aracılığı ile “Sağlıklı ve İyi Yaş Alma Süreci”mizi başlatmak ve devam ettirmek tamamen bizim kontrolümüzdedir.

Peki nefesimiz bunun neresinde yer alıyor?

Tam da temelinde!

Neden mi?

Çünkü günümüzde batı tıbbının tanımladığı 45000 hastalığın ortalama %95’i stres kaynaklı. Yani eğer gündelik yaşamınızda stresinizi yönetemiyorsanız, uzun vadede her türlü hastalığa kapılarınızı açıyorsunuz demektir.

İşte günlük olarak yaşamınıza adeta diş fırçalamak gibi entegre edeceğiniz, yoga ilmine dayalı burundan alınıp verilen kontrollü ve ritmik nefes egzersizleri bedenimizdeki stres tepkisini veren en ilkel organımız olan amigdala’yı terbiye ediyor ve yaklaşık 6 haftalık düzenli uygulamadan sonra eskiden üzüldüğünüz, sinirlendiğiniz, çok strese girdiğiniz olaylar karşısında amigdala bedende stres hormon salgısını tetikleyen o tepkiyi vermemeye başlıyor. Ve sonuç:

Daha dingin, daha dengeli, daha berrak bir zihin neticesinde optimal seviyede düzenlenmiş beden fonksiyonları.