Yeni Yıla Son Saatler: İstanbul Valiliği, Yılbaşı Tedbirlerini Açıkladı, Bazı Yollar Kapatılıyor!
Yeni Yıla Son Saatler: İstanbul Valiliği, Yılbaşı Tedbirlerini Açıkladı, Bazı Yollar Kapatılıyor!
İstanbul Valiliği, yılbaşı için alınan önlemleri açıkladı. Buna göre; birçok yol trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar da belirlendi. İstanbul Valiliği, yılbaşı tedbirleri kapsamında 60 bin polisin görev yapacağını açıkladı. Diğer yandan Anadolu ve Avrupa yakasında pek çok yol trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar da belirlendi. Sahte içki, uyuşturucu, düzensiz göçmen operasyonları yılbaşında da devam edecek.
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:
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“Öte yandan, 31 Aralık Salı günü; ⦁ Vatandaşlarımızın gıda güvenliğini sağlamak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizin gıda denetimleri, ⦁ Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini de en hızlı şekilde alabilmeleri için 112 ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ⦁ Vatandaşlarımızın fahiş fiyat nedeniyle yaşayabileceği olası mağduriyetlerin önüne geçmek için Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ⦁ Günübirlik kiralanan evlerde ve otellerde kayıtsız kalma ile ilgili denetim ekipleri,⦁ Yaşanması muhtemel telefon, internet ve doğalgaz arızalarına karşı ilgili destek hizmet ekipleri, ⦁ Yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma müdahale etmek için İtfaiye, Zabıta ve AFAD ekiplerimiz görevleri başında bulunacaktır.”
YILBAŞI TEDBİRLERİ KAPSAMINDA ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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