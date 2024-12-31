Akaryakıtta ÖTV Artışına Sınır Getirildi! “12 Milyar Liralık Vergiden Vazgeçiyoruz”
Akaryakıtta ÖTV Artışına Sınır Getirildi! “12 Milyar Liralık Vergiden Vazgeçiyoruz”
Cumhurbaşkanı kararıyla yeni yılda akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı yüzde 6 ile sınırlandırıldı, böylece devlet 12 milyar liralık alacağından vazgeçti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Bu düzenlememiz ile yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz' dedi.
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2025 yılında akaryakıt ürünlerine uygulanacak ÖTV artış oranları belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışı sınırlandırıldı.
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Her yıl ocak ve temmuz aylarında akaryakıt ve benzeri petrol ürünlerinin ÖTV tutarları TÜİK tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında güncelleniyor.
Akaryakıt ürünlerinde uygulanan ÖTV yüzde 6 artacak. Kararla, 5 aylık gerçekleşmeden daha da az artış yapılarak para politikasına destek sağlandı. ÖTV artışının fiyatlara yüzde 1 civarında etki etmesi bekleniyor.
Bu yıl temmuz-kasım döneminde Yİ-ÜFE oranının yüzde 7,12 olduğuna işaret eden Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şunları kaydetti:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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