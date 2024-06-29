Yeni Star Wars Oyunu Sürpriz Bir Duyuru İle Geliyor!
Yeni Star Wars Oyunu Sürpriz Bir Duyuru İle Geliyor!
Aspyr tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan Star Wars: Bounty Hunter tamamen sürpriz bir şekilde karşımıza çıktı ve çok yakın bir zamanda da çıkması planlanıyor.
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Orijinali 2002 yılında çıkmıştı.
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Jango Fett karakterini bildiniz mi?
1 Ağustos tarihinde bizlerle birlikte olacak.
Ön sipariş fiyatı ise idare eder gibi;
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