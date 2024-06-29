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Yeni Star Wars Oyunu Sürpriz Bir Duyuru İle Geliyor!

Yeni Star Wars Oyunu Sürpriz Bir Duyuru İle Geliyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 02:04

Aspyr tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan Star Wars: Bounty Hunter tamamen sürpriz bir şekilde karşımıza çıktı ve çok yakın bir zamanda da çıkması planlanıyor.

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Orijinali 2002 yılında çıkmıştı.

Orijinali 2002 yılında çıkmıştı.

2002 yılında çıkan ve dönemin sevilen yapımlarından birisi olan Star Wars: Bounty Hunter, uzun yıllar sonrasında karşımıza Remastered sürümüyle çıkmaya hazırlanıyor. Aspyr tarafından yapılan duyuru bir anda karşımıza çıktı ve sürpriz oldu diyebiliriz.

Jango Fett karakterini bildiniz mi?

Jango Fett karakterini bildiniz mi?

Republic'in baş klonu olan Jango Fett olarak oynayacağımız yapım içerisinde bizleri bol bol aksiyon ve macera dolu dakikalar bekliyor olacak. Ayrıca söylenene göre orijinal yapıma sadık kalınmış durumda ve yeni nesil sistemlere de tam uyumlu olarak çalışabilecek durumda.

1 Ağustos tarihinde bizlerle birlikte olacak.

Ön sipariş fiyatı ise idare eder gibi;

Ön sipariş fiyatı ise idare eder gibi;

Özellikle günümüzde çıkan oyunların ön sipariş fiyatlarına bakacak olursak Bounty Hunter'ın satış fiyatı bize birazcık normal gibi geldi. Şu an Steam üzerinde ön siparişe açılan oyunu %10 indirim ile birlikte 9,44 dolara kütüphaneye ekleyebiliyorsunuz.

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