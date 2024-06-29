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Temmuz Ayında XBox Game Pass’te Ücretsiz Oynayabileceğiniz 10 Oyun

etiket Temmuz Ayında XBox Game Pass’te Ücretsiz Oynayabileceğiniz 10 Oyun

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 13:01

Temmuz ayında XBox Game Pass’te bizi neler bekliyor merak ediyorsan birbirinden eğlenceli oyunların yer aldığı listemize mutlaka bir göz atmalısın!

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1. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (19 Temmuz)

1. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (19 Temmuz)

Japon kültüründen esintiler taşıyan ve tek oyunculu bir aksiyon strateji oyunu olan Kunitsu-Gami Temmuz ayı itibarıyla XBox Game Pass'te ücretsiz oynanabilecek. Pislikle kaplı bir dağda geçen oyunda, gündüzleri köyleri arındırıp gün batımına hazırlanırken geceleri ise Seethe ordularına karşı Maiden'ı koruman gerekiyor. Bu eşsiz Kagura aksiyon strateji oyunuyla hem Japon mitolojisini keşfedebilir hem de heyecan dolu anlar yaşayabilirsin!

2. Flock (16 Temmuz)

2. Flock (16 Temmuz)

16 Temmuz'da Xbox Game Pass'te ücretsiz oynayabileceğin Flock, sevimli ve keyifli bir, çok oyunculu iş birliği oyunu. Oyunda, her oyuncu kendi uçan yaratık sürüsüyle ilgileniyor ve uçan bir çoban rolünü üstleniyor. Küçük bir uçan koyun sürüsüyle başlayarak onları büyütüyor ve yeni, keşfedilmemiş meralara doğru uçuruyorsun. Sürün büyüdükçe ve koyunların yünü arttıkça bu yünlerden şapka, hırka ve çorap gibi şeyler yapabiliyorsun. En uzun atkıyı örmek ya da efsanevi Golden Bewl’ı bulmak da senin elinde!

3. Frostpunk 2 (25 Temmuz)

3. Frostpunk 2 (25 Temmuz)

Frostpunk 2, insan doğasının ve hırsının yarattığı tehditlerle mücadele edeceğin sürükleyici bir deneyim sunuyor. Frostpunk 2'de, donmuş dünyada hayatta kalmaya çalışan, sürekli büyüyen ve malzeme sıkıntısı çeken bir metropolün liderisin. Şehrini geliştirmek ve halkının ihtiyaçlarını karşılamak için zor kararlar alman gerekiyor. Ancak, artan sosyal farklılıklar ve iç karışıklıklarla başa çıkmak zorundasın. Şehrin ayakta kalmasını sağlamak, yeni yasalar oluşturmak ve krizleri yönetmek senin elinde.

4. Nobody Wants to Die (17 Temmuz)

4. Nobody Wants to Die (17 Temmuz)

Zamanın her şeyi açığa çıkardığı ve ölümsüzlüğün bir bedeli olduğu 2329 New York'unda ileri teknoloji ve zaman manipülasyonu kullanarak olay yerlerini inceleyip cinayetlerin ardındaki gerçekleri gün yüzüne çıkarıyorsun. Unreal Engine 5'in gücüyle geliştirilen bu sürükleyici macera, transhümanizmin ve ölümsüzlüğün tehlikelerini gözler önüne sererken muhteşem fotogerçekçi grafiklerle seni büyüleyecek.

5. Magical Delicacy (16 Temmuz)

5. Magical Delicacy (16 Temmuz)

Metroidvania tarzındaki şirin yemek pişirme oyununda, genç cadı Flora'yı kontrol ediyorsun. Flora olarak hayalini gerçekleştirmek için Grat isimli liman kasabasına geliyor ve burada kendi mutfağını açıyorsun. Hem yemekler hem de iksirler pişirerek kasaba halkının siparişlerini yerine getiriyorsun. Oyunda aynı zamanda iki rakip büyücü topluluğundan Cassia ve Tauno ile karşılaşıyor ve ikisinden de pek çok beceri öğreniyorsun.

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6. The First Descendant (2 Temmuz)

6. The First Descendant (2 Temmuz)

The First Descendant, Unreal Engine 5 ile hazırlanmış, göz kamaştırıcı grafiklere sahip, üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan yeni nesil bir RPG yağmacı nişancı oyunu. 2 Temmuz'da XBox Game Pass'te ücretsiz olarak oynayabileceğin oyunda, Descendant adlı karaktere bürünüyor ve 100 yıl önce boyutları aşarak gelen ve beraberlerinde yıkım getiren uzaylı istilacılar ile mücadele ediyorsun. Albion ve Ingris kıtasını koruma misyonuyla, Demir Kalp üzerindeki güçlerin çarpıcı hikayelerine tanık olup çeşitli görevler ve baskınlarla güçleniyorsun.

7. EA Sports College Football 25 (19 Temmuz)

7. EA Sports College Football 25 (19 Temmuz)

College Football 25 oyununda 134 FBS okulunun çeşitli oyun tarzlarını keşfederek kampüs atmosferini ve CampusIQ sistemi ile üniversite futbolunun heyecanını ve stratejik derinliğini yaşayabileceksin. The Big House’tan The Swamp’a, Tuscaloosa’dan College Station’a kadar ikonik stadyumlarda maç yaparken ev sahibi avantajlarını ve oyuncularının yıpranmasını yönetebileceksin. Ayrıca, College Football Ultimate Team ile rüya takımını kurarak en zorlu karşılaşmalarda becerilerini de test edebileceksin!

8. Flintlock: The Siege of Dawn (18 Temmuz)

8. Flintlock: The Siege of Dawn (18 Temmuz)

Eğer heyecan verici ve tempolu bir maceraya atılmak istiyorsan, Temmuz ayında XBox Game Pass’te ücretsiz olarak oynanabilen Flintlock'ı kaçırmamalısın! Koalisyon ordusunun seçkin üyesi Nor Vanek olarak tilkiye benzeyen gizemli yoldaşınla birlikte intikam peşine düştüğün oyunda, Enki'nin rehberliğinde büyülü güçlerle donanıp hem barut hem de büyüyü kullanarak düşmanlarını alt edecek ve dünyayı kurtarabileceksin.

9. Dungeons Of Hinterberg (18 Temmuz)

9. Dungeons Of Hinterberg (18 Temmuz)

18 Temmuz'da Xbox Game Pass ile ücretsiz olarak erişebileceğin Dungeons of Hinterberg, huzurlu Avusturya Alpleri'nde geçen muhteşem bir macera sunuyor. Yoğun iş hayatından kaçıp maceraya atılan hukuk stajyeri Luisa olarak oynuyorsun ve birbirinden heyecanlı zindanlarda keşfe çıkıyorsun. Göz alıcı manzaralar eşliğinde snowboard yapabiliyor, ormanda zipline ile kayabiliyor veya göl kenarında kahvenizi yudumlayabiliyorsun. Ayrıca, Hinterberg’in sıcakkanlı yerlileri ve diğer maceraperestlerle tanışarak dostluklar kurarak güçlü ve unutulmaz anılar biriktirebiliyorsun.

10. F1 Manager 2024 (23 Temmuz)

10. F1 Manager 2024 (23 Temmuz)

F1 Manager 2024, Xbox Game Pass'te ücretsiz oynanabilecek ve sizi Formula 1 dünyasının içine çekecek heyecan verici bir yönetim oyunu. Oyunda, ister mevcut F1 takımlarından birini seçerek efsane olabilir ister kendi takımını kurarak rakiplere meydan okuyabilirsin. Takımının stratejilerini planlayıp pilotlarını ve personelini yönetebilir, otomobil geliştirmelerini yaparak onları podyuma çıkarabilirsin. Gerçek yarışların heyecanını aratmayan F1 Manager 2024 ile yenilenen pistlerde yarışarak oyunun tadını çıkarabilirsin!

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