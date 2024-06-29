Temmuz Ayında XBox Game Pass’te Ücretsiz Oynayabileceğiniz 10 Oyun
Temmuz Ayında XBox Game Pass’te Ücretsiz Oynayabileceğiniz 10 Oyun
Temmuz ayında XBox Game Pass’te bizi neler bekliyor merak ediyorsan birbirinden eğlenceli oyunların yer aldığı listemize mutlaka bir göz atmalısın!
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1. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (19 Temmuz)
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2. Flock (16 Temmuz)
3. Frostpunk 2 (25 Temmuz)
4. Nobody Wants to Die (17 Temmuz)
5. Magical Delicacy (16 Temmuz)
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