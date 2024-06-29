Temmuz Ayında XBox Game Pass’te Ücretsiz Oynayabileceğiniz 10 Oyun

16 Temmuz'da Xbox Game Pass'te ücretsiz oynayabileceğin Flock, sevimli ve keyifli bir, çok oyunculu iş birliği oyunu. Oyunda, her oyuncu kendi uçan yaratık sürüsüyle ilgileniyor ve uçan bir çoban rolünü üstleniyor. Küçük bir uçan koyun sürüsüyle başlayarak onları büyütüyor ve yeni, keşfedilmemiş meralara doğru uçuruyorsun. Sürün büyüdükçe ve koyunların yünü arttıkça bu yünlerden şapka, hırka ve çorap gibi şeyler yapabiliyorsun. En uzun atkıyı örmek ya da efsanevi Golden Bewl’ı bulmak da senin elinde!