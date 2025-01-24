Yeni Şafak'tan Merkez Bankası'na Beklenmedik Faiz Eleştirisi

“İş dünyasının beklentilerini görmezden gelen Merkez Bankası, üretimi desteklemekten uzak bir faiz indirimi yaptı.

Para Politikası Kurulu, son iki toplantıda toplam 5 puanlık faiz indirimi yapmış olsa da, alınan kararların piyasaya etkisi sınırlı kaldı. Aralık ayı toplantısında faiz koridorunu yüzde 47-53 bandından yüzde 46-49’a düşüren Merkez Bankası, geçen ay yaptığı indirimin piyasadaki etkisini sınırlandırdı. Bu nedenle aralık ayındaki indirim mevduat faizleri ve ticari kredi faizlerinde kayda değer bir değişim sağlayamadı.”