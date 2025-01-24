Yeni Şafak'tan Merkez Bankası'na Beklenmedik Faiz Eleştirisi
Yeni Şafak'tan Merkez Bankası'na Beklenmedik Faiz Eleştirisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni yılın ilk faiz kararını 23 Ocak Perşembe günü açıkladı. Geçen ay yaklaşık iki yıl sonra 250 baz puan indirime giden Merkez Bankası faizi yüzde 50’den yüzde 47.5’e indirmişti. 2025’in ilk faizi de 2.5 puan düşürülerek yüzde 45 olarak açıklandı.
Yeni Şafak’tan Merkez Bankası’na eleştiri geldi. Yeni Şafak yayımladığı haberde “İş dünyasının beklentilerini görmezden gelen Merkez Bankası, üretimi desteklemekten uzak bir faiz indirimi yaptı” ifadelerini kullandı.
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Merkez Bankası, 2025’in ilk faiz kararını yüzde 45 olarak açıkladı. Faiz yüzde 47.5’ten yüzde 45’e indirildi.
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Faizde indirim bekleniyordu ancak Yeni Şafak, Merkez’in bu hamlesini “Beklentileri karşılamadı” sözleriyle değerlendirdi.
Yeni Şafak, Merkez Bankası’nı eleştirdiği haberinde şu ifadelere yer verdi:
Yeni Şafak, Merkez'in bu kararını 'istihdamı desteklemekten uzak bir karar' olarak yorumladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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