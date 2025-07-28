Yeni Şafak’tan “Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Lisans Diploması İptal Edildi" İddiası
Kaynak: https://www.yenisafak.com/gundem/yuks...
Yeni Şafak gazetesinde Aybike Eroğlu imzasıyla yayımlanan habere göre; İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun “lisans mezuniyet” koşulunun sağlanamadığından gerekçesiyle “yüksek lisans mezuniyetinin ve diplomasının geçersiz sayılmasına” karar verdi.
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Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasından sonra yüksek lisans diplomasının da iptal edildiği iddia edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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