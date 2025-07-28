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Yeni Şafak’tan “Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Lisans Diploması İptal Edildi" İddiası

Yeni Şafak’tan “Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Lisans Diploması İptal Edildi" İddiası

Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.07.2025 - 09:08

Yeni Şafak gazetesinde Aybike Eroğlu imzasıyla yayımlanan habere göre; İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun “lisans mezuniyet” koşulunun sağlanamadığından gerekçesiyle “yüksek lisans mezuniyetinin ve diplomasının geçersiz sayılmasına” karar verdi.

Kaynak: https://www.yenisafak.com/gundem/yuks...
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Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasından sonra yüksek lisans diplomasının da iptal edildiği iddia edildi.

Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasından sonra yüksek lisans diplomasının da iptal edildiği iddia edildi.

Yeni Şafak gazetesinde Aybike Eroğlu’nun haberine göre; Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karar verilmesinin ardından, şimdi de yüksek lisans diplomasının geçersiz olduğuna hükmedildi.

İddiaya göre; İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, İmamoğlu’nun, “lisans mezuniyet” koşulunun sağlanamadığından bahisle “yüksek lisans mezuniyetinin ve diplomasının geçersiz sayılmasına” karar verdi.

Öte yandan İmamoğlu’nun hazırladığı mezuniyet tezinin de YÖK Başkanlığı’na ait Ulusal Tez Merkezi’nden kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildiği ifade ediliyor. İmamoğlu'nun 2016 tarihli “Yargısal ve siyasal denetim kapsamında önleyici denetim mekanizması” ve 2017 tarihli “Belediyelerde insan kaynakları yönetimi Beylikdüzü Belediyesi örneği” başlıklı tezleri henüz YÖK'ün Ulusal Tez Merkezi'nde görülüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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