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Yeni Hayatına Adım Atan Arkadaşınıza Alabileceğiniz Şık Ev Hediyeleri

etiket Yeni Hayatına Adım Atan Arkadaşınıza Alabileceğiniz Şık Ev Hediyeleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 18:33

Ev hediyesi seçiminde yardımcı olacak en iyi 12 ürünü sizler için derledik. İncelemelerimizde, Jumbo, Bosch, Lava, Homend, Philips gibi önde gelen markaların en pratik ve kullanışlı ürünlerini keşfedebilirsiniz. Ev hediyesi olarak tercih edebileceğiniz bu ürünler, hediye ettiğiniz kişiler tarafından büyük beğeni toplayacak. İçeriğimizdeki hediye önerileri, sevdiklerinizi memnun etmenin en güzel yolunu sunuyor.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 25.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Philips HD2590/90 Ekmek Kızartma Makinesi

1. Philips HD2590/90 Ekmek Kızartma Makinesi

Bu 8 ayarlı, uzun yuvalı ekmek kızartma makinesi, eşit ve çıtır sonuçlar elde etmek için ideal. Entegre çörek ısıtma rafı sayesinde, sandviç ekmeğinden kruvasana kadar her türlü ürünü kızartabilirsiniz. Donmuş ekmeklerinizi bile buz çözme modu ile kolaylıkla kızartabilirsiniz. Çıkarılabilir kırıntı tepsisi, temizliği kolay ve pratik hale getirir. Ayrıca, ekmek sıkışması durumunda otomatik kapanma özelliği ile kısa devre koruması sağlar. Şu anda %5 indirimle 949 TL'ye satışta olan bu ürünü buradan satın alabilirsiniz.

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2. Bosch Air 2000 Hava Temizleyici

2. Bosch Air 2000 Hava Temizleyici

Bu sessiz ve kullanımı kolay cihaz, toz filtresi ile donatılmıştır ve 37,5 m²'ye kadar olan odaların havasını temizlemek için idealdir. Üçlü filtre sistemi sayesinde havadaki zararlı maddelerin %99,9'unu etkisiz hale getirir ve filtre değişimi sadece bir adımda yapılır. Otomatik mod özelliği, hava temizleyicinin performansını hava kalitesine ve oda büyüklüğüne göre sürekli olarak ayarlar. Dinlenme modunda, gürültü seviyesi sadece 25 dB (A)'ye düşer ve ışıklar kapanır, böylece ailenizin rahatsız edilmeden uyumasını sağlar. Şu anda %10 indirimli olan bu ürünü hem ev hediyesi olarak hem de kendi eviniz için alabilirsiniz. 

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3. COSORI - 5,5 L Sıcak Hava Fritözü

3. COSORI - 5,5 L Sıcak Hava Fritözü

11 farklı önceden belirlenmiş menü seçeneği ile tüm pişirme gereksinimlerini karşılayabilecek güçteki sıcak hava fritözü, ön ısıtma ve sıcak tutma gibi kullanışlı özellikleri, LED ekranı, kullanım kolaylığı ile öne çıkan modellerden. Üstelik yapışmaz kaplaması sayesinde, bulaşık makinesinde kolaylıkla temizlenebilir. Şu anda %7'lik bir indirimle, sadece 2699 TL'ye satın alabilirsiniz. Arkadaşınızın bu hediyeye bayılacağını düşünüyoruz.

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4. Tefal B55607 Titanyum 1X SimpleCook Tava 30 cm

4. Tefal B55607 Titanyum 1X SimpleCook Tava 30 cm

Yapışmaz Titanyum kaplama, üstün kalite ve ekstra dayanıklılık sunan, kolay temizlenebilen ve zararlı maddeler içermeyen, indüksyon ocakları dışında tüm ocak türleriyle kullanılabilen bu ürün, şu anda %16 indirimle ve sadece 629 TL fiyatla satışta.

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5. Karaca Blendfit Go Personal Kişisel Smoothie Blender Antrasit

5. Karaca Blendfit Go Personal Kişisel Smoothie Blender Antrasit

Blendfit, sızdırmaz haznesi ve pratik saklama kapağı sayesinde her yere kolaylıkla götürülebilir ve istediğiniz yerde smoothie'nizin keyfini çıkarabilirsiniz. Taşıma halkası bulunan damlama önleyici kapağı, taşımayı kolaylaştırır. Kendine özgü tasarımı ve 9 farklı renk seçeneği ile kişisel stilinizi yansıtır. Buz kırma yeteneği sayesinde buzlu içeceklerinizi hızlı ve kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

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6. Karaca Mastermaid Bio Diamond 9 Parça Tencere Set Krem

6. Karaca Mastermaid Bio Diamond 9 Parça Tencere Set Krem

Doğanın en dayanıklı harikası olan gerçek elmas kristalleri hammaddesiyle üretilen bu ürün, üstün yanmaz yapışmaz yüzeye sahiptir ve ultra dayanıklıdır. Yağsız yumurta ve sebzeleri pişirmek için ideal olan set, bulaşık makinesinde kullanıma uygun. Şu anda %11 indirimle 4839 TL.

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7. Jumbo Guest 13 Parça Kare Çay Seti

7. Jumbo Guest 13 Parça Kare Çay Seti

Bu set, 18/10 kalitede paslanmaz çelikten üretilmiş olan 6 metal çay tabağı ve 6 metal çay kaşığından oluşuyor. Ek olarak, 1 adet inox servis tepsisi de setin içinde yer almaktadır. Ürünlerin tamamı bulaşık makinesinde temizlenebilir özellikte olduğu için kullanımı da oldukça pratik.. Ev hediyesi olarak çay seti hediye etmeyi planlıyorsanız, bu seti değerlendirebilirsiniz.

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8. Zwilling Fresh & Save Vakumlu Saklama Kabı, M, Plastik, Yarı Şeffaf-Gri

8. Zwilling Fresh & Save Vakumlu Saklama Kabı, M, Plastik, Yarı Şeffaf-Gri

Dondurucu ve mikrodalga fırın için uygun olan setin içindeki kaplar, içine geçebiliyor, çift conta özelliği ile mükemmel sızdırmazlık sağlarken vakumlu kapağı ile yiyecekleri uzun süre taze saklamanızı sağlıyor. Harika bir ev hediyesi olabilir. Şu an için %12 indirimle 583 TL'ye satışta.

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9. Cuisinart RHM100E Kablosuz El Mikseri Gümüş

9. Cuisinart RHM100E Kablosuz El Mikseri Gümüş

Bu ürün, kablosuz işlevi sayesinde kullanım kolaylığı sunar ve kompakt tasarımı ile taşıma rahatlığı sağlar. Paslanmaz çelikten yapılmış karıştırma çırpıcıları, temizliği kolay bir yapıya sahiptir. Tam şarj durumunda yaklaşık 130 dakika boyunca enerji sağlar ve bu enerji ile ürünü yaklaşık 20 dakika boyunca kesintisiz kullanım sağlayan ürün burada.

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10. Maxstyle Lyocell İpek Amparo Double Nevresim Takımı

10. Maxstyle Lyocell İpek Amparo Double Nevresim Takımı

Vücutta terlemeyi önleyen ve doğal bir yapıya sahip olan bu ürün, nefes alabilir özelliği ile dikkat çeker. Hem hijyenik hem de yumuşak olmasıyla kullanıcıya rahatlık sağlar. Esnek ve emici yapısıyla sıvıları üzerinde tutmaz, aynı zamanda dayanıklı ve güçlü bir kumaştır. Renk parlaklığını uzun süre koruyarak, pek çok yıkamaya rağmen kalitesini muhafaza eder. Şimdi %10 indirimle 5399 TL.

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11. Homend Functionall 2804H Mutfak Robotu

11. Homend Functionall 2804H Mutfak Robotu

Paslanmaz çelik gövdesi ve çoklu set özelliğiyle tasarlanan bu 1000W'lik blender, 1.5 litrelik doğrayıcı haznesiyle mutfakta çok yönlü kullanım sunar. Tek hız kademesi ve turbo fonksiyonuyla işleri kolaylaştırır. Blender, çırpma, dilimleme, doğrama ve rendeleme gibi fonksiyonlarla geniş bir kullanım alanı sağlar.

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12. Lava Metal Oval Döküm Tencere, 27 cm, 3.91 L Hacim, Kırmızı

12. Lava Metal Oval Döküm Tencere, 27 cm, 3.91 L Hacim, Kırmızı

Sağlıklı ve lezzetli yemekler pişirmenin yolu olan döküm tavaların en kalitelisini sizin için seçtik. Hem kendi evinize hem de ev hediyesi olarak alabileceğiniz tava, mutfakta yıllar  boyu vazgeçilmez bir yardımcı olacak.

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