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Yeni Dönem Başladı: Kira Sözleşmeleri e-Devlet Üzerinden Yapılacak!

Yeni Dönem Başladı: Kira Sözleşmeleri e-Devlet Üzerinden Yapılacak!

e-devlet
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.11.2024 - 17:54

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı. Bugünden itibaren kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden nasıl yapılıyor? 

İşte detaylar...

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Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasına ilişkin hizmet bugün itibarıyla kullanıma açıldı.

Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasına ilişkin hizmet bugün itibarıyla kullanıma açıldı.

Daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyurduğu kira sözleşmeleriyle ilgili çalışma tamamlandı.

Daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyurduğu kira sözleşmeleriyle ilgili çalışma tamamlandı.

Uygulamaya konulan hizmetin ilk aşamasına göre, taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından e-Devlet Kapısı "Kira Sözleşmesi İşlemleri" üzerinden sözleşmeyi hazırlayabilecek.

Uygulamaya konulan hizmetin ilk aşamasına göre, taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından e-Devlet Kapısı "Kira Sözleşmesi İşlemleri" üzerinden sözleşmeyi hazırlayabilecek.

Aynı şekilde kiracı da e-Devlet Kapısı üzerinden sözleşmeyi onaylayabilecek.

10 hissedara kadar sahipliği olan taşınmazların da bu hizmetten kiraya verilebildiği öğrenildi.

10 hissedara kadar sahipliği olan taşınmazların da bu hizmetten kiraya verilebildiği öğrenildi.

Yıl sonunda yürürlüğe girecek ikinci aşamada ise, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlayabilecek ve tarafların (taşınmaz sahibi ve kiracı) onayına sunabilecek.

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