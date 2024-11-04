Yeni Dönem Başladı: Kira Sözleşmeleri e-Devlet Üzerinden Yapılacak!
Yeni Dönem Başladı: Kira Sözleşmeleri e-Devlet Üzerinden Yapılacak!
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Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasına ilişkin hizmet bugün itibarıyla kullanıma açıldı.
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Daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyurduğu kira sözleşmeleriyle ilgili çalışma tamamlandı.
Uygulamaya konulan hizmetin ilk aşamasına göre, taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından e-Devlet Kapısı "Kira Sözleşmesi İşlemleri" üzerinden sözleşmeyi hazırlayabilecek.
10 hissedara kadar sahipliği olan taşınmazların da bu hizmetten kiraya verilebildiği öğrenildi.
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