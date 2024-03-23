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Yeni Assassin’s Creed Oyunu 2025 Yılına Ertelendi

Yeni Assassin’s Creed Oyunu 2025 Yılına Ertelendi

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 21:31

Assassin’s Creed Jade ismindeki mobil oyun için ilginç gelişmeler yaşanıyor. Normal şartlarda bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen oyunun çıkış tarihi ertelendi.

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Assassin’s Creed Jade ücretsiz bir oyun olacak.

Assassin’s Creed Jade ücretsiz bir oyun olacak.

Ubisoft'un seriye bir yan oyun olarak getireceği Assassin’s Creed Jade, mobil platformlar için çıkacak ve oynaması ücretsiz bir yapıya sahip olacak. Ancak oyun içi ödemeler ile birlikte farklı ek içeriklerin satılması da bekleniyor.

Assassin's Creed Codename Jade hangi dönemi konu alıyor?

Reuters kaynaklarına göre oyun ertelendi.

Reuters kaynaklarına göre oyun ertelendi.

Yayıncı Tencent tarafından gelen son dakika bilgilerine göre Assassin’s Creed Jade'in çıkış tarihi muhtemelen 2025 yılına ertelenmiş durumda. Şirket içi değişiklikler ve çalışanların başka bir oyun geliştirme sürecine dahil olması sebebiyle Jade'in süreci uzayacak gibi görünüyor.

Ubisoft tarafından kesin bir açıklama yok.

Ubisoft tarafından kesin bir açıklama yok.

Normal şartlarda Jade'i 2024 yılı içerisinde çıkardıktan sonra 2025'te ise Assassin’s Creed Red'i piyasaya sürmek isteyen Ubisoft tarafında erteleme ile ilgili bir açıklama yok. Öyle görünüyor ki, Ubisoft bu sene yeni bir Assassin’s Creed oyunu piyasaya süremeyecek.

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