Yeni Assassin’s Creed Oyunu 2025 Yılına Ertelendi
Yeni Assassin’s Creed Oyunu 2025 Yılına Ertelendi
Assassin’s Creed Jade ismindeki mobil oyun için ilginç gelişmeler yaşanıyor. Normal şartlarda bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen oyunun çıkış tarihi ertelendi.
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Assassin’s Creed Jade ücretsiz bir oyun olacak.
Assassin's Creed Codename Jade hangi dönemi konu alıyor?
Reuters kaynaklarına göre oyun ertelendi.
Ubisoft tarafından kesin bir açıklama yok.
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