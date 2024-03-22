Beş Yıldır Hiçbir Platformda Olmayan Oyun Nihayet Tekrar Satın Alınabiliyor!
Beş Yıldır Hiçbir Platformda Olmayan Oyun Nihayet Tekrar Satın Alınabiliyor!
2019 yılında Steam platformundan da kaldırıldıktan sonra resmi ve legal bir şekilde satın alınamayan aksiyon oyunu nihayet tekrar sahalara geri döndü.
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2019 yılında Steam'den kaldırılmıştı.
Kaldırılmasının sebebi ise telif hakları.
Aradan geçen beş yılın sonunda ise harika bir dönüş yaptı!
Fiyatı ise biraz tuzlu.
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