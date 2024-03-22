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Beş Yıldır Hiçbir Platformda Olmayan Oyun Nihayet Tekrar Satın Alınabiliyor!

Beş Yıldır Hiçbir Platformda Olmayan Oyun Nihayet Tekrar Satın Alınabiliyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 13:01

2019 yılında Steam platformundan da kaldırıldıktan sonra resmi ve legal bir şekilde satın alınamayan aksiyon oyunu nihayet tekrar sahalara geri döndü.

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2019 yılında Steam'den kaldırılmıştı.

2019 yılında Steam'den kaldırılmıştı.

PC üzerinde sadece Steam'de bulunan ve başka hiçbir dijital oyun platformunda yer almayan Alpha Protocol, 2019 yılında buradan da kaldırılmış ve artık hiçbir yerde satılmamaya başlamıştı. Haliyle oyun korsana yenik düşmüştü.

Kaldırılmasının sebebi ise telif hakları.

Kaldırılmasının sebebi ise telif hakları.

Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen ve Sega tarafından yayınlanan Alpha Protocol, 2019 yılında müzik telif hakları sebebiyle satıştan kaldırılmıştı. O günden sonra da bir daha ortalıklarda görülmemişti.

Aradan geçen beş yılın sonunda ise harika bir dönüş yaptı!

Aradan geçen beş yılın sonunda ise harika bir dönüş yaptı!

GOG yani Good Old Games platformunda tekrar satışa sunulan oyun, yeni nesil güncellemeler ile birlikte geldi. Artık daha modern kontroller ve daha iyi bir seçenek arayüzü oyuncuları karşılıyor.

Fiyatı ise biraz tuzlu.

Fiyatı ise biraz tuzlu.

Artık GOG platformu üzerinden satın alınabilen oyunun resmi fiyatı ise 19,99 dolar olarak belirlenmiş. Çıkışa özel ise %10'luk bir indirim görmüş ve 17,99 dolara satın alınabiliyor.

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