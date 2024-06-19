Yeni Annelerin Hamilelik ve Doğum Hakkında Çok Konuşulmayan Tecrübeleri
Yeni Annelerin Hamilelik ve Doğum Hakkında Çok Konuşulmayan Tecrübeleri
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hamilelik ve doğum, hayatın bir mucizesi olmasına rağmen gerçekten çok zorlu bir süreç. Bugünkü içeriğimizdeyse yeni annelerin üzerine çok konuşulmadığı için onları şaşırtan tecrübelerine bakıyor olacağız. Sizin de benzer tecrübeleriniz olduysa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
Dikkat: Bu içerik herhangi bir tıbbi tavsiye içermez. Gerekli durumlarda doktorunuza danışmayı ihmal etmeyiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Doğum yaptıktan sonra ilk ayağa kalktığında organlarının tekrar yerine oturduğunu hissediyorsun ve çok ilginç bir his."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Birçok pıhtı atması yaşıyorsun."
3. "Uterusun doğum önce boyutuna dönerken birçok kramp yaşıyorsun."
4. "Doğum yaptıktan sonra vücudunda birçok ağrı hissedeceksin. Sanki bir maroton koşmuşcasına ağrıların olacak."
5. "Dışarıda soğukta kalmışcasına birkaç saat titreyebilirsin ve bu oldukça normal."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Doğumdan sonra birkaç hafta düzenli olarak kanamalar yaşayacaksın."
7. "Hemoroid oldukça normal ve doğum sonrası ameliyata ihtiyacın olabilir."
8. "Bebeğini emdirmenin bu kadar acı verici olacağını hiç düşünmemiştim."
9. "Doğum sonrası bacaklarımda ve ayaklarımda şişlikler yaşadım ama birkaç güne anca geçti."
10. "Bir süre sonra seni bebeğinle beraber yapayalnız bırakıyorlar ve her şeyi kendi başına çözmek zorundasın."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın