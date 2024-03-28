Yenge Nolursun Artık Dur! Wanda Nara Bir Aralar Icardi ile Aşk Dedikoduları Çıkan Paris Hilton'a Laf Attı
Yenge Nolursun Artık Dur! Wanda Nara Bir Aralar Icardi ile Aşk Dedikoduları Çıkan Paris Hilton'a Laf Attı
Tüm Türkiye gibi kocasına hayran olan Wanda Nara, bir aralar Icardi ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemi sallayan Paris Hilton'un gönderisine yorum yaparak kendisine laf attı. Detaylar 👇
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Galatasaray taraftarının yengesi haline gelen Wanda Nara'nın ünlü futbolcu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olduğunu bilmeyen, duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz.
Galatasaray taraftarları dışında neredeyse tüm Türkiye'nin adını bir kez duyduğu Wanda Nara genellikle gündeme skandal yaratan haberlerle geliyor, ama kendisini yengesi gibi gören kesim çoğunlukta.
Son zamanlarda kariyerini şarkıcılık yaparak sürdürmeye karar veren Wanda Nara çektiği kliplerle gündemi resmen sallıyor!
Daha önce modellik ve sunuculuk gibi meslekleri deneyen Arjantinli isim sosyal medyayı aktif kullanmasıyla da biliniyor, zaten kendisi genellikle futbol sever erkeklerden aldığı yorumlarla çok konuşuluyor...
Bir ayrıl bir baş şeklinde çalkantılı bir şekilde evliliklerini sürdüren Wanda ve Icardi geçmişte yaşanmış kısa süreli bir ayrılık krizinde yıldız futbolcunun Paris Hilton'u takip etmesi yüzünden baya bir sorun yaşamıştı.
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'Bad Bitch' ve 'O bicho Vai pegar' isimli şarkılarını dinleyicilerin huzuruna sunan isim geçtiğimiz günlerde yeni bir şarkı çıkartmış ve sansasyon yaratan klibi dışında kulakları da tırmalamayı ihmal etmemişti.
Gelelim konumuza... Paris Hilton geçtiğimiz günlerde" Yeni albümüm için sabırsızlanıyorum! ✨🎤 💃🏼 🪩 #BadBitchAcademy 👑 #BadBitch yorumlara etiketle 🔥" notuyla bir paylaşım yapmıştı.
Şarkılarının ismi aynı çıkan Wanda Nara tabii ki de bu duruma sessiz kalmadı ve paylaşımın altına "Beni taklit etmeyi seviyorsun aşkım 🎥🎵" notunu düştü.
Takip olayı sonrası sanki bu anı bekliyormuşçasına Paris Hilton'a laf atan isim kısa sürede yorumuna birçok beğeni aldı...
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