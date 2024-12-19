Yemek.com’un Mediazone’a Satışı Tamamlandı
Yemek.com’un Mediazone’a Satışı Tamamlandı
Yemek.com’un Türkiye’nin en büyük dijital medya kuruluşlarından biri olan Mediazone’a satış süreci tamamlandı.
Yemek.com; Onedio, Maçkolik, Mynet, Webtekno, TV Ekstra ve Fantazzie ile birlikte artık Mediazone çatısı altında olacak.
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Yemek.com, Türkiye’nin en büyük dijital medya kuruluşlarından Mediazone’a katılarak yeni bir döneme adım attı.
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Yemeksepeti’nin popüler içerik platformu Yemek.com, Türkiye'nin en büyük dijital medya operasyonlarından biri olan Mediazone’a katıldı. Bu satışla birlikte Yemek.com, medya dünyasındaki yolculuğuna yeni bir çatı altında devam edecek. Eylül 2014’te Yemeksepeti bünyesinde kurulan Yemek.com, yemek dikeyinde Türkiye'nin en geniş kullanıcı kitlesine ulaşan içerik platformu olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılarına 30 binden fazla yemek tarifi ve içerik sunan platform, her gün milyonlarca kişiye erişiyor.
Bünyesinde Mynet, Maçkolik, Onedio, TV Ekstra ve Webtekno gibi önemli medya, spor ve eğlence kuruluşlarını barındıran büyük bir medya kuruluşu olarak öne çıkan Mediazone ailesine Yemek.com’un katılmasıyla birlikte, bu güçlü içerik platformunun daha da büyümesi ve yeni kitlelere ulaşması hedefleniyor.
Yemeksepeti’nden yapılan açıklamada, Yemek.com’un 10 yıllık medya yolculuğunun büyük bir başarı hikayesine dönüştüğü ve Mediazone ailesine katılarak daha geniş bir medya ekosisteminde varlığını sürdüreceği ifade edildi. Yemek.com'un içerik üretimindeki tecrübesi ve Mediazone’un geniş medya ağıyla sinerji yaratılması bekleniyor.
Yemek.com; web sitesi, mobil uygulaması ve sosyal medya hesapları aracılığıyla öğretici ve ilham verici yemek içerikleriyle milyonlarca kişiye dokunuyor. Instagram'da 4,3 milyon, YouTube'da 2 milyon, Facebook'ta 2,9 milyon ve Tiktok’ta 570 bin takipçiye sahip olan Yemek.com, sosyal medya gücüyle de dikkat çekiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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