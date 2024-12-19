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Yemek.com’un Mediazone’a Satışı Tamamlandı

Yemek.com’un Mediazone’a Satışı Tamamlandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.12.2024 - 13:05 Son Güncelleme: 19.12.2024 - 13:14

Yemek.com’un Türkiye’nin en büyük dijital medya kuruluşlarından biri olan Mediazone’a satış süreci tamamlandı. 

Yemek.com; Onedio, Maçkolik, Mynet, Webtekno, TV Ekstra ve Fantazzie ile birlikte artık Mediazone çatısı altında olacak. 

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Yemek.com, Türkiye’nin en büyük dijital medya kuruluşlarından Mediazone’a katılarak yeni bir döneme adım attı.

Yemek.com, Türkiye’nin en büyük dijital medya kuruluşlarından Mediazone’a katılarak yeni bir döneme adım attı.

Yemeksepeti’nin popüler içerik platformu Yemek.com, Türkiye'nin en büyük dijital medya operasyonlarından biri olan Mediazone’a katıldı. Bu satışla birlikte Yemek.com, medya dünyasındaki yolculuğuna yeni bir çatı altında devam edecek. Eylül 2014’te Yemeksepeti bünyesinde kurulan Yemek.com, yemek dikeyinde Türkiye'nin en geniş kullanıcı kitlesine ulaşan içerik platformu olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılarına 30 binden fazla yemek tarifi ve içerik sunan platform, her gün milyonlarca kişiye erişiyor.

Yemeksepeti’nin popüler içerik platformu Yemek.com, Türkiye'nin en büyük dijital medya operasyonlarından biri olan Mediazone’a katıldı. Bu satışla birlikte Yemek.com, medya dünyasındaki yolculuğuna yeni bir çatı altında devam edecek. Eylül 2014’te Yemeksepeti bünyesinde kurulan Yemek.com, yemek dikeyinde Türkiye'nin en geniş kullanıcı kitlesine ulaşan içerik platformu olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılarına 30 binden fazla yemek tarifi ve içerik sunan platform, her gün milyonlarca kişiye erişiyor.

Bünyesinde Mynet, Maçkolik, Onedio, TV Ekstra ve Webtekno gibi önemli medya, spor ve eğlence kuruluşlarını barındıran büyük bir medya kuruluşu olarak öne çıkan Mediazone ailesine Yemek.com’un katılmasıyla birlikte, bu güçlü içerik platformunun daha da büyümesi ve yeni kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Bünyesinde Mynet, Maçkolik, Onedio, TV Ekstra ve Webtekno gibi önemli medya, spor ve eğlence kuruluşlarını barındıran büyük bir medya kuruluşu olarak öne çıkan Mediazone ailesine Yemek.com’un katılmasıyla birlikte, bu güçlü içerik platformunun daha da büyümesi ve yeni kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Yemeksepeti’nden yapılan açıklamada, Yemek.com’un 10 yıllık medya yolculuğunun büyük bir başarı hikayesine dönüştüğü ve Mediazone ailesine katılarak daha geniş bir medya ekosisteminde varlığını sürdüreceği ifade edildi. Yemek.com'un içerik üretimindeki tecrübesi ve Mediazone’un geniş medya ağıyla sinerji yaratılması bekleniyor.

Yemeksepeti’nden yapılan açıklamada, Yemek.com’un 10 yıllık medya yolculuğunun büyük bir başarı hikayesine dönüştüğü ve Mediazone ailesine katılarak daha geniş bir medya ekosisteminde varlığını sürdüreceği ifade edildi. Yemek.com'un içerik üretimindeki tecrübesi ve Mediazone’un geniş medya ağıyla sinerji yaratılması bekleniyor.

Yemek.com; web sitesi, mobil uygulaması ve sosyal medya hesapları aracılığıyla öğretici ve ilham verici yemek içerikleriyle milyonlarca kişiye dokunuyor. Instagram'da 4,3 milyon, YouTube'da 2 milyon, Facebook'ta 2,9 milyon ve Tiktok’ta 570 bin takipçiye sahip olan Yemek.com, sosyal medya gücüyle de dikkat çekiyor.

Yemek.com; web sitesi, mobil uygulaması ve sosyal medya hesapları aracılığıyla öğretici ve ilham verici yemek içerikleriyle milyonlarca kişiye dokunuyor. Instagram'da 4,3 milyon, YouTube'da 2 milyon, Facebook'ta 2,9 milyon ve Tiktok’ta 570 bin takipçiye sahip olan Yemek.com, sosyal medya gücüyle de dikkat çekiyor.
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Mediazone Hakkında:

Mediazone Hakkında:

Türkiye'nin en büyük dijital medya operasyonunu oluşturma ve reklam verenlere en iyi hizmeti sunma vizyonuyla yola çıkan Mediazone, portföyündeki güçlü markalara her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. 2023 yılında Mackolik ve Onedio’nun tek çatı altında birleşmesiyle kurulan Mediazone, Mynet ve Webtekno satın alımlarını tamamlayarak dijital medya yatırımlarını maksimize etmenin yanı sıra, TV Ekstra ile dijital ve TV arasında güçlü bir köprü kurmayı, grup bünyesinde yer alan Mediazone Games girişimiyle oyun sektörüne de yatırımlarını sürdürüyor. Aylık 60 milyonun üzerinde ziyaretçi, aylık 10 milyardan fazla erişimi, +750 reklamvereniyle dijital medyanın veri, operasyon, teknoloji, reklam satışı, içerik, kullanıcı deneyimi gibi tüm kritik disiplinlerinde öncü konumda hizmet vermeye devam ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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