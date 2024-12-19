Yemek.com’un Mediazone’a Satışı Tamamlandı

Türkiye'nin en büyük dijital medya operasyonunu oluşturma ve reklam verenlere en iyi hizmeti sunma vizyonuyla yola çıkan Mediazone, portföyündeki güçlü markalara her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. 2023 yılında Mackolik ve Onedio’nun tek çatı altında birleşmesiyle kurulan Mediazone, Mynet ve Webtekno satın alımlarını tamamlayarak dijital medya yatırımlarını maksimize etmenin yanı sıra, TV Ekstra ile dijital ve TV arasında güçlü bir köprü kurmayı, grup bünyesinde yer alan Mediazone Games girişimiyle oyun sektörüne de yatırımlarını sürdürüyor. Aylık 60 milyonun üzerinde ziyaretçi, aylık 10 milyardan fazla erişimi, +750 reklamvereniyle dijital medyanın veri, operasyon, teknoloji, reklam satışı, içerik, kullanıcı deneyimi gibi tüm kritik disiplinlerinde öncü konumda hizmet vermeye devam ediyor.