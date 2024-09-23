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Yaz Bitmeden Son Bir Tatil Yapın: Ege’de Görülmesi Gereken 10 Mükemmel Lokasyon

etiket Yaz Bitmeden Son Bir Tatil Yapın: Ege’de Görülmesi Gereken 10 Mükemmel Lokasyon

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 18:01

Ege o kadar büyüleyici bir güzelliğe sahip ki görülecek yerleri tek tek saymak yetmez, hepsini keşfetmek gerekiyor. Bu içeriğimizde size Ege’deki birbirinden büyüleyici lokasyondan bahsettik!

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1. Sığacık

1. Sığacık

Ege denilince İzmir’le başlamadan olmaz! Eğer gerçek bir sakinlik arıyor ve “Tatilde kafamı dinleyeyim” diyorsanız, Sığacık’a gitmenizi öneririz. Seferihisar ilçesinde yer alan Sığacık, hem berrak deniziyle rahatlatıyor hem de Teos Antik Kenti ile insanı büyülüyor.

2. Kaleköy

2. Kaleköy

Kaş’a yakın bir köy olan Kaleköy’e ulaşım yalnızca deniz yoluyla sağlanabiliyor. Buranın en özel yanlarından biri, kıyısında yer alan Antik Likya mezarları ve Simena Kalesi. Bu iki güzelliğin manzarası da bir başkadır. Ayrıca masmavi koyları ile Kaleköy, “İyi ki gelmişim!” dedirten cinsten bir yer.

3. Akyaka

3. Akyaka

Şimdi sıra geldi Muğla’ya… Azmak Nehri’nin kenarında yer alan kasaba, ahşap mimarisi ile insanı büyülüyor, kendini bir masalın içinde gibi hissetmesini sağlıyor. Muğla’ya yolunuz düşerse Akyaka’ya uğramadan gitmemenizi öneririz! Ayrıca Azmak Nehri’nde tekne turuna çıkmanızı da tavsiye ederiz.

4. Bozburun

4. Bozburun

Doğal güzelliğiyle öne çıkan Bozburun, sakin bir tatil arayanlar için doğru seçimlerden biri. Bozburun’a giderseniz koylarda doyasıya yüzmeyi, doğal güzellikleri saatlerce izlemeyi ihmal etmeyin olur mu? Çok keyif alacaksınız, çok!

5. Faralya

5. Faralya

Eğer gizli bir cennet arıyorsanız, sizi Faralya ile tanıştıralım! Ölüdeniz’e birkaç kilometre uzaklıkta olan Faralya, Kelebekler Vadisi’nin tepelerinde yer alıyor. Gerçek bir kafa dinleme tatili için Faralya’ya gelebilir, sakin koylarında keyifle yüzebilirsiniz.

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6. Mazı

6. Mazı

Turist kalabalığıyla tatil yapmak istemiyorsanız, Mazı Köyü’ne gitmeyi düşünebilirsiniz. Burada plajlar sakin, etraf sessiz, kalabalık çok az! Hal böyle olunca tatil yapmak bambaşka bir keyif oluyor, insana huzur verip dinlendiriyor.

7. Selimiye

7. Selimiye

Marmaris’e bağlı bu kasaba, balıkçılığıyla biliniyor. Ancak siz bir tatilci olarak Selimiye’yi en çok sakin atmosferi ve tertemiz deniziyle bileceksiniz! Bu köyde hem deniz hem de dağ manzarası ile güzel bir tatil yaşayabilirsiniz.

8. Delikli Koy

8. Delikli Koy

Çeşme’nin hareketli yanı sizi yoruyorsa biraz uzağında yer alan Delikli Koy’a gidebilirsiniz. Buranın en büyük özelliği ise delikli bir taşın denizin ortasında yer alması. Bu doğal güzelliği görmek, berrak denizinde yüzerek keyif almak size çok iyi gelecek!

9. Bafa Gölü

9. Bafa Gölü

“Türkiye’de böyle bir yer var mıymış?” diye düşüneceğiniz kadar güzel bir öneriyle geldik! Bafa Gölü, mitolojiye ilgi duyanların mutlaka gezip görmesi gereken bir yer. Buraya gelmişken Latmos Dağları’nda da doğa yürüyüşü yapmanızı öneririz. Ayrıca kitabınızı alıp göl kenarında da okuyabilirsiniz.

10. Kıyıkışlacık

10. Kıyıkışlacık

Son önerimiz ise Milas’a bağlı bir küçük sahil köyü! Bodrum’un kalabalığı sizi boğuyor ama yine de Ege’de güzel bir tatil yapmak istiyorsanız Kıyıkışlacık güzel bir tercih olabilir. Burada İasos Antik Kenti’nin kalıntılarını görebilir, zeytin ağaçlarıyla çevrili patikalarını gezebilirsiniz. Ayrıca burada denize girmek de çok güzel olacaktır.

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Süleyman

Hep de pahalı yerleri yazmışsınız. Neyse. 😃