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Yaz Biterken Keşfedilmesi Gereken Büyüleyici Kahverengi Tabelalı Antik Kentlere Gidiyoruz

Yaz Biterken Keşfedilmesi Gereken Büyüleyici Kahverengi Tabelalı Antik Kentlere Gidiyoruz

Nilsu İrgin
Nilsu İrgin - Onedio Editörü
24.09.2024 - 11:25

Yaz bitiyorken kahverengi tabelalı antik kentler, hem tarih hem de doğal güzellikleri bir arada sunuyor. Geçmişin izlerini takip ederek, unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için harika seçenekler! Siz de bu yerleri ziyaret ederek hem kültürel bir yolculuğa çıkabilir hem de güzel anılar biriktirebilirsiniz. Sosyal medya kullanıcısı Basileos bu yaz gezdiği kahverengi tabelalı antik kentleri fotoğraflayarak, bu muhteşem yerlerin güzelliklerini takipçileriyle paylaştı.

Peki siz hangi antik kentin kahverengi tabelalısını görünce heyecanlanıyorsunuz?

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Bir sosyal medya kullanıcısı yolculuklarımızda gördüğümüz antik kentlerin kahverengi ile işaretlenmiş tabelalarını paylaşarak birçok kullanıcının da gittiği antik mekanları paylaşması için ortamı hazırladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı yolculuklarımızda gördüğümüz antik kentlerin kahverengi ile işaretlenmiş tabelalarını paylaşarak birçok kullanıcının da gittiği antik mekanları paylaşması için ortamı hazırladı.
twitter.com

Yolculuklarımızda çoğumuzun ilgiyle merak edip gittiği mekanlar ülkemizin kültürel mirası için oldukça önemli.

Muğla Datça'da yer alan Knidos oldukça köklü bir geçmişe sahip

Muğla Datça'da yer alan Knidos oldukça köklü bir geçmişe sahip

Knidos, Karya bölgesinin önde gelen antik kentlerinden biridir ve Rodos ile Kos adaları arasında konumlanmaktadır. Dorlar tarafından inşa edilen bu şehir, teraslar üzerinde yer almaktadır. Büyük tiyatrosu, kentin hakim bir noktasında bulunmasına rağmen günümüzde yalnızca duvar kalıntılarıyla varlığını sürdürmektedir. Bu tiyatro, taşlarının Dolmabahçe Sarayı ve Kahire'deki Mehmet Ali Paşa'nın sarayı ile camisinin yapımında kullanılması için sökülerek kentten alınmıştır.

Yolunuz Antalya'ya düşerse Olympos Antik Kenti'ne uğramayı unutmayın.

Yolunuz Antalya'ya düşerse Olympos Antik Kenti'ne uğramayı unutmayın.

Antik kentin ilk yerleşim kalıntılarının M.Ö. 300 civarına tarihlendiği ve Helenistik dönem izleri taşıdığı düşünülmektedir. Bu döneme ait duvar kalıntıları hala gözlemlenebilmektedir. Ayrıca, M.Ö. 2. yüzyıldan itibaren Roma ile Anadolu’daki kentler arasında çatışmaların yaşandığını gösteren izler de bulunmaktadır.

Ayrıca Olympos'un doğusunda, sahilden 300 metre içeride yer alan Çıralı, Caretta caretta deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı muhteşem kumsalı ve çeşitli bitki örtüsüyle dolu sahil kumulları da içimizi açııyor.

Dünyanın Yedi Harikası'ndan birini görmeden geçmek olmaz.

Dünyanın Yedi Harikası'ndan birini görmeden geçmek olmaz.

Hem politik hem de ticari bir merkez olan şehir, M.Ö. 7000 yılından bu yana kesintisiz yerleşim görmüş ve önemli bir liman kenti olmuştur. Efes Örenyeri, Celcus Kütüphanesi, büyük tiyatro ve Artemision gibi tarihi kalıntılarıyla zengin bir geçmiş sunar. Yılda ortalama 1,5 milyon ziyaretçi ağırlayan bu antik kent, Anadolu arkeolojisine önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir.

Yol ayrımının güzelliği😍

Yol ayrımının güzelliği😍

Saklıkent Milli Parkı, Xanthos-Letoon ve Patara Antik Kenti hem doğa güzelliği hem de köklü tarihi geçmişiyle sosyalleşebileceğimiz mekanlar olmasının yanı sıra kültürel aktiviteler için de tavsiye edilebilecek mekanlar arasında yer alır.

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Kullanıcılar da kendi çektikleri kahverengi antik kent tabelalarını paylaşmaya başladı.

Kullanıcılar da kendi çektikleri kahverengi antik kent tabelalarını paylaşmaya başladı.
twitter.com

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👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Kullanıcılar bu paylaşım sonrası oldukça heyecanlandı.

Kullanıcılar bu paylaşım sonrası oldukça heyecanlandı.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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Kendi çektikleri antik kent fotoğraflarını da paylaştılar 🤩

Kendi çektikleri antik kent fotoğraflarını da paylaştılar 🤩
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Hatta tavsiye vermeye bile başladılar.

Hatta tavsiye vermeye bile başladılar.
twitter.com

Bu yaz gezemeyen kullanıcılar olsa da yolunuz düşerse bu güzellikler arasında tarihi bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Bu yaz gezemeyen kullanıcılar olsa da yolunuz düşerse bu güzellikler arasında tarihi bir yolculuğa çıkabilirsiniz.
twitter.com

Geçmişin izlerini takip ederek, unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için harika seçenekler! Siz de bu yerleri ziyaret ederek hem kültürel bir yolculuğa çıkabilir hem de güzel anılar biriktirebilirsiniz. 

Paylaşımı için Basileos'a teşekkürler.

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