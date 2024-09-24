Yaz Biterken Keşfedilmesi Gereken Büyüleyici Kahverengi Tabelalı Antik Kentlere Gidiyoruz

Antik kentin ilk yerleşim kalıntılarının M.Ö. 300 civarına tarihlendiği ve Helenistik dönem izleri taşıdığı düşünülmektedir. Bu döneme ait duvar kalıntıları hala gözlemlenebilmektedir. Ayrıca, M.Ö. 2. yüzyıldan itibaren Roma ile Anadolu’daki kentler arasında çatışmaların yaşandığını gösteren izler de bulunmaktadır.

Ayrıca Olympos'un doğusunda, sahilden 300 metre içeride yer alan Çıralı, Caretta caretta deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı muhteşem kumsalı ve çeşitli bitki örtüsüyle dolu sahil kumulları da içimizi açııyor.