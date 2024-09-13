Yatak Odasındaki Ateşi Bir Anda Söndüren Klima Etkili 10 Cümle
Yatak Odasındaki Ateşi Bir Anda Söndüren Klima Etkili 10 Cümle
Nabız yükselmişken kimse terinin sorumasını ve suratının asılmasını istemez. Yatak odasındayken partnerini bir anda düşürebilecek bu sorulardan kaçınmanı ve sana sorulduğunda olabildiğince serin kanlı davranmanı tavsiye ederiz!
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1. "Acaba biraz kilo mu aldın?"
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2. "Eski sevgilim de böyle yapardı."
3. "Biraz sessiz ol!"
4. "Hemen geldin mi?"
5. "Bugün çok yorgunum."
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