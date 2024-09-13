Yatak Odasındaki Ateşi Bir Anda Söndüren Klima Etkili 10 Cümle

Cinsellik iki taraflı yaşanan bir olaydır. Her iki taraf da birbirini mutlu etmeli ve bu mutluluk tek taraflı olmamalıdır. Her zaman dediğimiz gibi, istekler kırıcı olmadan ve açık bir dille ifade edilmelidir. Bunun yerine 'Sence böyle yapsak daha iyi olmaz mı?' gibi bir soru sorulabilir.