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Yatak Odasındaki Ateşi Bir Anda Söndüren Klima Etkili 10 Cümle

etiket Yatak Odasındaki Ateşi Bir Anda Söndüren Klima Etkili 10 Cümle

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 23:46

Nabız yükselmişken kimse terinin sorumasını ve suratının asılmasını istemez. Yatak odasındayken partnerini bir anda düşürebilecek bu sorulardan kaçınmanı ve sana sorulduğunda olabildiğince serin kanlı davranmanı tavsiye ederiz!

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1. "Acaba biraz kilo mu aldın?"

Yatak odasında iki taraf da bütün çıplaklığı ile baş başa olur. Hem mecaz hem de gerçek anlamda. 😛 Ama zaten iki taraf da birbirine karşı yükselmişse neden biri diğerinin fiziksel bir özelliğini eleştirsin ki?

2. "Eski sevgilim de böyle yapardı."

Ortalık buz! 🥶 Eski sevgili muhabbeti zaten riskli ve tehlikeli bir muhabbet iken bunu yatak odasına taşımak daha da tehlikeli olabilir. Yatak odasında sadece iki kişi vardır, o esnada eski ilişkileri hatırlatabilecek bir cümle kurmak moralleri bozabilir.

3. "Biraz sessiz ol!"

Yatak odasında ateş 39,5 olmuşken partnerinin bulunduğu ana müdahale etmek moralini bozabilir. Eğer yüksek sesten rahatsız oluyorsanız, özgürce ses çıkarabileceğiniz bir ortam yaratmalısınız.

4. "Hemen geldin mi?"

Partnerinin performansını eleştirebileceğin son an yatak odasıdır. O esnada ikiniz de bir şeyler yaşarken onun performansı hakkında negatif şeyler söylemen, gururunun incinmesine neden olabilir.

5. "Bugün çok yorgunum."

5. "Bugün çok yorgunum."

Libidoya engel olmak zordur ama bu cümlenin ağırlığı altında ezilmemeye çalışmak daha da zordur. Partnerin sana karşı yükselmişken yorgun olduğunu söylemen, onun hevesini kaçırabilir.

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6. "Biraz hızlı olur musun, acelem var."

Yatak odasında kimse kimseyi atlılarla kovalamıyor arkadaşlar. Anın tadını çıkarmak ve her iki taraf da mutlu olana kadar beraber olmak en önemlisi. O yüzden rahat olun ve akışta kalın.

7. "Bu pozisyon hiç hoşuma gitmedi."

7. "Bu pozisyon hiç hoşuma gitmedi."

Cinsellik yaşarken açık olmak önemlidir ama bazı şeyler cinsellik yaşanmadan önce paylaşılmalıdır. Eğer pek de konforlu olmayan pozisyonlar deneyecekseniz bunu önceden birbirinize söylemenizde fayda var. Yoksa ateş birdenbire sönebilir.

8. "Akşam ne yedin?"

Cinselliği bölebilecek ve konuyla alakası olmayan cümleler kurmak, partnerini yetersiz ve kusurlu hissettirebilir. Rahatsız olduğun bir durum olduğunda bunu tatlı bir dille ifade edebilirsin.

9. "Yetişkin filmlerini izlemeyi biraz azaltsak mı?"

Yetişkinlere yönelik hazırlanan videolar, çoğu zaman gerçek cinselliği yansıtmaz. Eğer izlediğiniz videolardaki gibi cinsellik yaşamak istiyorsanız bunu gerçekçi yönleriyle düşünün ve ona göre cinsellik yaşayın. Sonrasında hayal kırıklığı yaşamazsınız.

10. "Hiç yardımcı olmuyorsun."

Cinsellik iki taraflı yaşanan bir olaydır. Her iki taraf da birbirini mutlu etmeli ve bu mutluluk tek taraflı olmamalıdır. Her zaman dediğimiz gibi, istekler kırıcı olmadan ve açık bir dille ifade edilmelidir. Bunun yerine 'Sence böyle yapsak daha iyi olmaz mı?' gibi bir soru sorulabilir.

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