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Yason Burnu Nerede? Yönetmen Christopher Nolan Neden Yason Burnu'nu Seçti? Yason Burnu Mitolojik Hikayesi

Yason Burnu Nerede? Yönetmen Christopher Nolan Neden Yason Burnu'nu Seçti? Yason Burnu Mitolojik Hikayesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.02.2025 - 11:03

Oscar ödüllü dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın yeni filmi “The Odyssey' çekimleri için Yason Burnu Yarımadası’nı seçtiği iddia edildi. Yıldızlararası, Oppenheimer, Başlangıç, Prestij ve Akıl Defteri gibi efsane filmlerin yönetmeni Nolan’a dair bu heyecan verici iddiaların ardından Yason Burnu merak edilmeye başlandı. Peki, Yason Burnu Nerede? Yönetmen Christopher Nolan Filmi İçin Neden Ordu'yu Seçti? Yason Burnu Mitolojik Hikayesi

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Gişe rekortmeni filmlerin yönetmeni ve yapımcısı Christopher Nolan'ı, Oppenheimer, Yıldızlararası, Başlangıç, Akıl Defteri, Batman Kara Şövalye Üçlemesi gibi pek çok filmle tanıyoruz.

Gişe rekortmeni filmlerin yönetmeni ve yapımcısı Christopher Nolan'ı, Oppenheimer, Yıldızlararası, Başlangıç, Akıl Defteri, Batman Kara Şövalye Üçlemesi gibi pek çok filmle tanıyoruz.

Dünyaca ünlü yönetmenin her projesi nefesler tutulur şekilde beklenirken bu kez Türkiye ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Nolan’ın yeni filmi The Odyssey'in Yason Burnu Yarımadası'nda çekileceği ileri sürüldü.

Bu iddiaların ardından Yason Burnu araştırılmaya başlandı. Peki, Yason Burnu Nerede? Yönetmen Christopher Nolan Filmi İçin Neden Ordu'yu Seçti? Yason Burnu Mitolojik Hikayesi

Yason Burnu Nerede?

Yason Burnu Nerede?

Yasin Burnu Yarımadası, Ordu’nun Perşembe ilçesinde yer alıyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Yasin Burnu 1. Derece arkeolojik; 2. derece doğal SİT alanı içerisinde bulunuyor.

Eski Ordu-Samsun kara yolu üzerinde bulunan Yason Burnu, doğal güzelliği nedeniyle büyük ilgi çekiyor. Aynı zamanda Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada özelliğini taşıyor. 1868’de bölgede yaşayan Rumlar ve Gürcüler “Panaya” adı verdikleri bu kiliseyi inşa etti. 

Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Yason Burnu’nda M.S. 3. Yüzyılda Hıristiyanların Giresun’da Hz. İsa’nın doğumunu kutladıktan sonra buraya gelerek Işıklar Bayramı’na katıldığı rivayet ediliyor.

Yönetmen Christopher Nolan The Odyssey Filmi İçin Neden Yason Burnu'nu Seçti?

Yönetmen Christopher Nolan The Odyssey Filmi İçin Neden Yason Burnu'nu Seçti?

Nolan’ın çekilmesi planlanan filmi Truva Savaşı’ndan sonra Odysseus’un tehlikeli yolculuğunu konu alacak. Christopher Nolan Art & Updates isimli resmi fan hesabından filmin bazı sahnelerinin Yason Burnu’nda çekileceği ifade edildi. Çekimlerin büyük bölümü Sicilya’da bulunan Favignana Adası’da gerçekleşecek. Çekimler Birleşik Krallık ve Fas’ta da devam edecek.

Film 2026’da gösterime girecek. 

Ordu'nun Perşembe ilçesinin Belediye Başkanı Cihat Albayrak, resmi bir açıklama olmasa da konuyu takip ettiklerini belirtti. Albayrak, “ültür ve Turizm Bakanlığındaki Tanıtım Genel Müdürümüz'le görüştük. Onlar da olayı yakından takip ediyorlar. Bununla ilgili kesinleşmiş resmi bir kararın olmadığını, biraz beklememiz gerektiğini konuştuk” dedi. 

Filmin Yason Burnu’nda çekilmesinin tarihi bir önemi var. Efsaneye göre Yason Burnu Yarımadası’nda Yunan mitolojisinde zenginliği ve iktidarın sembolü ‘altın post’ bulunuyor.

Yason Burnu Mitolojik Hikayesi

Yason Burnu Mitolojik Hikayesi

Yunan mitolojisinde Altın Post’u ele geçirmek için Yunan anakarasından denize açılan Argonautlar’ın lideri İason, Karadeniz’in doğu ucunda bulunan Kolkhis ülkesine doğru zorlu bir yolculuğa çıkar.

İason ve Argonautlar, Yasin Burnu’nda mola verirler. Bu nedenle buraya ‘İason Burnu’ (Yasin Burnu) adı verilir. Altın postun Yasin Burnu Yarımadası’nda saklanıldığına inanılır. İason ve Argonautlar adaya çıktığında ejderha benzeri dev kuşlarla karşılaşır. 

Kuşlar tüylerini adeta bir silah gibi fırlatmaya başlar. Argonautlar kuşların saldırısına uğrayarak hayatını kaybeder. Herkül ve İason kuşları öldürür ve altın postu aramaya devam eder.

Ancak altın postu bulamazlar ve adadan ayrılırlar.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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