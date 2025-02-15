Yason Burnu Nerede? Yönetmen Christopher Nolan Neden Yason Burnu'nu Seçti? Yason Burnu Mitolojik Hikayesi

Dünyaca ünlü yönetmenin her projesi nefesler tutulur şekilde beklenirken bu kez Türkiye ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Nolan’ın yeni filmi The Odyssey'in Yason Burnu Yarımadası'nda çekileceği ileri sürüldü.

Bu iddiaların ardından Yason Burnu araştırılmaya başlandı. Peki, Yason Burnu Nerede? Yönetmen Christopher Nolan Filmi İçin Neden Ordu'yu Seçti? Yason Burnu Mitolojik Hikayesi