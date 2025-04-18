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Yaşlı Kılığında Kuyumcu Soymaya Çalışan Kadının Bankacı Olduğu Ortaya Çıktı

Yaşlı Kılığında Kuyumcu Soymaya Çalışan Kadının Bankacı Olduğu Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.04.2025 - 12:51

Kayseri’de yaşlı kılığında bir kuyumcu dükkanına giren kadın, kuyumcuya biber gazı sıkıp başına taşla vurarak dükkanı soymak istedi. Kuyumcu ile kadın arasında yaşanan arbedeyi duyan komşu esnaflar olaya müdahale etti. Polis ekiplerine haber verildikten sonra kadın gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Soyguna teşebbüs eden kadının 35 yaşında bir bankacı olduğu öğrenildi. 

Kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıyan olayı gelin birlikte izleyelim.

Kaynak: DHA

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İşte o anlar 👇

“Olayı o anlık kurguladım”

“Olayı o anlık kurguladım”

Kadının ifadesinde, 'İstifaya zorlandım. Kripto para yatırımı yapmaya çalıştım ama mağduriyet yaşayıp, dolandırıldım. Borç yatağına girince psikolojim bozuldu. Çarşıda gezerken kuyumcuları gördüm. Ben bu kadar zorluk içinde olup, onların refah içinde olması sinirime dokundu. Olayı anlık kurgulayıp, rastgele bir kuyumcuya girdim. Amacım altınları çalmak olsaydı altınların hepsi önümdeydi. Etkisiz hale getirdikten sonra bunu yapardım ama yapmadım. İş yerine bir zarar vermedim. Yapmış olduğum eylemden dolayı çok pişmanım' dediği öğrenildi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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