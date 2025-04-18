Yaşlı Kılığında Kuyumcu Soymaya Çalışan Kadının Bankacı Olduğu Ortaya Çıktı
Kayseri’de yaşlı kılığında bir kuyumcu dükkanına giren kadın, kuyumcuya biber gazı sıkıp başına taşla vurarak dükkanı soymak istedi. Kuyumcu ile kadın arasında yaşanan arbedeyi duyan komşu esnaflar olaya müdahale etti. Polis ekiplerine haber verildikten sonra kadın gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Soyguna teşebbüs eden kadının 35 yaşında bir bankacı olduğu öğrenildi.
Kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıyan olayı gelin birlikte izleyelim.
Kaynak: DHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Olayı o anlık kurguladım”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın