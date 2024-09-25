Görüş Bildir
Haberler
Seyahat
Yaşlanmayı Yavaşlatan Formül Sonunda Bulundu: Seyahat Etmek

Yaşlanmayı Yavaşlatan Formül Sonunda Bulundu: Seyahat Etmek

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
25.09.2024 - 10:18

Yaşlanmayı geciktirmeyi kim istemez ki? İnsanlar, yüzyıllardır ölümsüzlük formüllerini araştırıyor. Avustralya'da yapılan yeni bir araştırma ise yaşlanmayı geciktirecek o formülü buldu: seyahat etmek!

Gelin, detaylara bir bakalım.

Kaynak: Washington Post

Seyahatin mutluluk getirdiği aşikar. Peki ya size yaşlanmayı da geciktirdiğini söyleseydik?

Seyahatin mutluluk getirdiği aşikar. Peki ya size yaşlanmayı da geciktirdiğini söyleseydik?

Washington Post'un aktardığı yeni bir araştırmaya göre, olumlu seyahat deneyimleri, yaşlanmayı geciktirici etkilere sahip. Edith Cowan Üniversitesi'nde yapılan araştırma,  sosyal etkileşimler, zihinsel uyarım, fiziksel aktivite, sağlıklı yemekler gibi pek çok farklı faktörün yaşlanma sürecini geciktirebileceğini ortaya çıkardı.

"Turizm sadece eğlence ve dinlenmek demek değildir."

"Turizm sadece eğlence ve dinlenmek demek değildir."

Çalışmanın baş araştırmacısı Fangli Hu, turizmin insan sağlığı üzerindeki etkilerine de dikkat çekerek turizmin 'bireysel sağlık ve kamu sağlığı' açısından da oldukça önemli olduğunu belirtiyor.

Disiplinler arası yapılan bu projede, seyahat etmenin tıp ve ruh sağlığı uzmanlarınca tavsiye edilen pek çok uygulamayı aynı anda içinde bulundurduğuna dikkat çekiliyor.

Disiplinler arası yapılan bu projede, seyahat etmenin tıp ve ruh sağlığı uzmanlarınca tavsiye edilen pek çok uygulamayı aynı anda içinde bulundurduğuna dikkat çekiliyor.

Sosyal katılım, doğayla iç içe vakit geçirme, yürüyüş, sağlıklı yiyecekler, aktif bir şekilde düşünme...Bütün bunlar ve yeni bir destinasyona alışma sürecinin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceği söyleniyor.

Araştırmacılar, aynı zamanda seyahat etmenin olası tehlikelerine karşı da uyarıda bulunuyor.

Araştırmacılar, aynı zamanda seyahat etmenin olası tehlikelerine karşı da uyarıda bulunuyor.

Bulaşıcı hastalıklar, kazalar, olumsuz deneyimler, vahşi yaşam gibi pek çok farklı alanda gezginlerin kendilerini korumaya alması öneriliyor. Ayrıca bazı seyahat rotaları, insanların anksiyete seviyelerini de artırabiliyor.

Çalışmanın ileriki yıllarında, seyahatin kronik hastalıklara veya demans hastalığına olan faydaları üzerinde durulacağı da belirtiliyor.

Siz siz olun, güvenli alanlarda, özellikle sevdiklerinizle güzel bir tatilin tadını çıkarmaya bakın!

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın