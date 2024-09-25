Yaşlanmayı Yavaşlatan Formül Sonunda Bulundu: Seyahat Etmek

Bulaşıcı hastalıklar, kazalar, olumsuz deneyimler, vahşi yaşam gibi pek çok farklı alanda gezginlerin kendilerini korumaya alması öneriliyor. Ayrıca bazı seyahat rotaları, insanların anksiyete seviyelerini de artırabiliyor.

Çalışmanın ileriki yıllarında, seyahatin kronik hastalıklara veya demans hastalığına olan faydaları üzerinde durulacağı da belirtiliyor.

Siz siz olun, güvenli alanlarda, özellikle sevdiklerinizle güzel bir tatilin tadını çıkarmaya bakın!