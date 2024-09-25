Yaşlanmayı Yavaşlatan Formül Sonunda Bulundu: Seyahat Etmek
Yaşlanmayı Yavaşlatan Formül Sonunda Bulundu: Seyahat Etmek
Yaşlanmayı geciktirmeyi kim istemez ki? İnsanlar, yüzyıllardır ölümsüzlük formüllerini araştırıyor. Avustralya'da yapılan yeni bir araştırma ise yaşlanmayı geciktirecek o formülü buldu: seyahat etmek!
Gelin, detaylara bir bakalım.
Kaynak: Washington Post
Seyahatin mutluluk getirdiği aşikar. Peki ya size yaşlanmayı da geciktirdiğini söyleseydik?
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