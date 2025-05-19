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Yasemin Özilhan Kimdir, Kaç Yaşında? Yasemin Özilhan'ın Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Yasemin Özilhan Kimdir, Kaç Yaşında? Yasemin Özilhan'ın Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.05.2025 - 14:31

Yasemin Özilhan magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Duru güzelliği, zarif tarzı ve sosyal medyadaki etkisiyle sık sık gündeme geliyor. “Doktorlar” dizisindeki Eda karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, oyunculuk kariyerini noktaladıktan sonra iş insanı kimliği ve stil ikonluğu ile yoluna devam etti. Şimdilerde annelik, moda ve sağlıklı yaşam üzerine yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. 

Peki Yasemin Özilhan kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Hadi birlikte inceleyelim…

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Yasemin Özilhan Kimdir?

Yasemin Özilhan Kimdir?

Yasemin Özilhan, eski oyuncu ve sosyal medya fenomeni. 2000’li yılların ortasında ekranlarda parlayan Özilhan, özellikle “Doktorlar” dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuğu bıraktıktan sonra ailesine odaklanan Özilhan, son yıllarda sosyal medyada yaptığı sağlıklı yaşam ve stil paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Yasemin Özilhan Kaç Yaşında?

Yasemin Özilhan, 20 Temmuz 1985 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

Yasemin Özilhan Nereli?

Yasemin Özilhan, İstanbul doğumludur. Ancak kökeni aslen Kayseri’ye dayanmaktadır.

Yasemin Özilhan Kariyer Başlangıcı

Yasemin Özilhan Kariyer Başlangıcı

Yasemin Özilhan kariyerine 2002 yılında yayınlanan Koçum Benim dizisiyle başladı. Güzelliği ve duru oyunculuğuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Özilhan, asıl çıkışını ise 2006-2010 yılları arasında yayınlanan Doktorlar dizisindeki “Dr. Ela Altındağ” karakteriyle yaptı. Bu dizideki performansı, onu dönemin en popüler genç oyuncuları arasına soktu. Oyunculuk kariyerine son verdikten sonra ise eğitimine ve özel yaşamına yöneldi.

Yasemin Özilhan Özel Hayatı

Yasemin Özilhan Özel Hayatı

Yasemin Özilhan’ın özel hayatı da en az kariyeri kadar ilgi çekici. Gençlik yıllarında birkaç ilişkisi olsa da, en çok konuşulan birlikteliği iş insanı İzzet Özilhan ile olan evliliği oldu. Çift, 2011 yılında evlendi ve bu evlilikten iki kız çocukları dünyaya geldi: Emine ve Ela. Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuk kariyerine son verdiğini açıklayarak tamamen aile yaşamına ve iş dünyasına odaklandı. Aynı zamanda sağlıklı yaşam, spor ve moda konularındaki ilgisiyle sosyal medyada da aktif bir figür haline geldi.

Yasemin Özilhan Öne Çıkan Açıklamalar

Yasemin Özilhan Öne Çıkan Açıklamalar

Yasemin Özilhan zaman zaman yaptığı açıklamalarla da dikkat çekiyor. İşte onlardan bazıları:

“Oyunculuk çok güzel bir meslek ama ben anneliği seçtim.”

“Ekranlara dönmeyi hiç düşünmüyorum, hayatım şu an olması gerektiği gibi.” 

“Sağlıklı yaşam benim için bir tercih değil, bir yaşam biçimi.” 

“Kızlarıma güzel bir rol model olmak istiyorum.” 

“Estetik yaptırmadım, sadece yaş alıyorum ve kendime iyi bakıyorum.”

Yasemin Özilhan Hangi Projelerde Yer Aldı?

Yasemin Özilhan Hangi Projelerde Yer Aldı?

  • Koçum Benim

  • Vizontele Tuuba

  • Çocuğun Var Derdin Var

  • Aşk Oyunu

  • Doktorlar

  • Babam Adam Olacak

  • Mucize Doktor

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Yasemin Özilhan Güncel Projeleri

Yasemin Özilhan Güncel Projeleri

Oyunculuğu bıraktıktan sonra iş dünyasına adım atan Özilhan, eşi İzzet Özilhan’ın sahibi olduğu grup bünyesindeki projelerde aktif rol alıyor. Aynı zamanda sağlıklı yaşam üzerine kurduğu kişisel markasını büyütmeye ve sosyal medya iş birlikleriyle stil ikonu olarak kariyerine devam etmeye odaklanmış durumda. Moda ve wellness alanında çeşitli etkinlik ve projelerde yer alıyor.

Yasemin Özilhan Ödülleri ve Adaylıkları

Yasemin Özilhan Ödülleri ve Adaylıkları

Oyunculuk kariyerinde çok sayıda ödül almasa da, “Doktorlar” dizisindeki performansıyla birçok gençlik ödülüne aday gösterildi. Ayrıca stil sahibi duruşu sayesinde moda dergileri tarafından çeşitli yılın stil ikonları listelerinde yer aldı.

Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Genç Kadın Oyuncu Adayı (2007)

Elle Style Awards – En Stil Sahibi Kadın (2016)

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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