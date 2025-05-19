Yasemin Özilhan Kimdir, Kaç Yaşında? Yasemin Özilhan'ın Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler
Yasemin Özilhan magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Duru güzelliği, zarif tarzı ve sosyal medyadaki etkisiyle sık sık gündeme geliyor. “Doktorlar” dizisindeki Eda karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, oyunculuk kariyerini noktaladıktan sonra iş insanı kimliği ve stil ikonluğu ile yoluna devam etti. Şimdilerde annelik, moda ve sağlıklı yaşam üzerine yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
Peki Yasemin Özilhan kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Hadi birlikte inceleyelim…
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Yasemin Özilhan Kimdir?
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Yasemin Özilhan Kariyer Başlangıcı
Yasemin Özilhan Özel Hayatı
Yasemin Özilhan Öne Çıkan Açıklamalar
Yasemin Özilhan Hangi Projelerde Yer Aldı?
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Yasemin Özilhan Güncel Projeleri
Yasemin Özilhan Ödülleri ve Adaylıkları
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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