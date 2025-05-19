Yasemin Özilhan Kimdir, Kaç Yaşında? Yasemin Özilhan'ın Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Yasemin Özilhan’ın özel hayatı da en az kariyeri kadar ilgi çekici. Gençlik yıllarında birkaç ilişkisi olsa da, en çok konuşulan birlikteliği iş insanı İzzet Özilhan ile olan evliliği oldu. Çift, 2011 yılında evlendi ve bu evlilikten iki kız çocukları dünyaya geldi: Emine ve Ela. Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuk kariyerine son verdiğini açıklayarak tamamen aile yaşamına ve iş dünyasına odaklandı. Aynı zamanda sağlıklı yaşam, spor ve moda konularındaki ilgisiyle sosyal medyada da aktif bir figür haline geldi.