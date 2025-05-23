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Yasa Dışı Bahis Sayıldı: Texas Hold’em Oyunu Zynga Poker‘e Erişim Engeli

Yasa Dışı Bahis Sayıldı: Texas Hold’em Oyunu Zynga Poker‘e Erişim Engeli

oyun yasa dışı bahis
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
23.05.2025 - 17:57

Bir dönem Facebook'ta en ünlü oyunlar arasında gösterilen Texas Hold’em oyunu Zynga Poker‘e erişim engeli getirildi. Zyngapoker.com alan adı, yasa dışı bahis iddiasıyla engellendi.

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Bir dönemin en ünlü oyunları arasında yer alan Zynga Poker'e kötü haber geldi.

Bir dönemin en ünlü oyunları arasında yer alan Zynga Poker'e kötü haber geldi.

Yasa dışı bahis iddiasıyla erişimi engellenen sitelere bir yenisi daha eklendi. 

Gerçek para ödülü sunmayan Texas Hold’em oyunu Zynga Poker'e erişim yasağı getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dün (22 Mayıs) 490.05.01.2025.-311990 sayılı kararı ile zyngapoker.com'a erişim engeli getirdi. Gerekçe olarak, ''yasa dışı bahis'' denildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dün (22 Mayıs) 490.05.01.2025.-311990 sayılı kararı ile zyngapoker.com'a erişim engeli getirdi. Gerekçe olarak, ''yasa dışı bahis'' denildi.

Texas Hold’em oyunu Zynga Poker, bir dönem  Türkiye'de Facebook  kullanıcıları arasında en popüler oyunlar arasında gösteriliyordu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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