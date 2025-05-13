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Yaş Çay Alım Fiyatı Beli Oldu: Tarım Bakanlığı Yaş Çay Alım Fiyatını Açıkladı

Yaş Çay Alım Fiyatı Beli Oldu: Tarım Bakanlığı Yaş Çay Alım Fiyatını Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.05.2025 - 15:33 Son Güncelleme: 13.05.2025 - 15:34

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı yaş çay alım bedelini açıkladı. 2024 yılında 19 TL olan yaş çay alım bedeli 25,44 TL'ye yükseldi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı yaş çay alım bedelini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı yaş çay alım bedelini açıkladı.

2024 yılında 19 TL olan yaş çay alım bedeli 25,44 TL'ye yükseldi. Bakanlık, 2024 yılında 1 milyon 430 bin tonluk yaş çay rekoltesinin gerçekleştiğini açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

'2024 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleşmiştir. ÇAYKUR 2024 yılında 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2024 yılında 19 TL olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 TL olarak belirlenmiştir.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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