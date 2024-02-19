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Yarışlar Başlamadan Ortalık Kızıştı! Hamilton Alonso'nun Yeni Sezon Mesajına Fiziğiyle Gönderme Yaptı

Yarışlar Başlamadan Ortalık Kızıştı! Hamilton Alonso'nun Yeni Sezon Mesajına Fiziğiyle Gönderme Yaptı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
19.02.2024 - 20:26

Formula 1 dünyasında 2024 sezonunun başlangıcı yaklaşırken, pilotlar sosyal medya üzerinden birbirlerine göndermeler yapmaya başladı. Bu göndermelerin en dikkat çekeni ise Mercedes'in başarılı ve yıldız pilotu Lewis Hamilton ile Aston Martin'in deneyimli pilotu Fernando Alonso arasında yaşandı. Alonso'nun sosyal medya hesabından yaptığı 'hazırım' şeklindeki paylaşıma, Hamilton üstsüz bir fotoğrafıyla karşılık verdi.

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2 Mart'ta gerçekleştirilecek Bahreyn GP ile başlayacak sezon için heyecan dorukta. Yarış tutkunları, pilotların yeni araçları ile piste çıkmaları için gün sayarken yıldız isimler, sezona hızlı bir giriş yaptı.

2 Mart'ta gerçekleştirilecek Bahreyn GP ile başlayacak sezon için heyecan dorukta. Yarış tutkunları, pilotların yeni araçları ile piste çıkmaları için gün sayarken yıldız isimler, sezona hızlı bir giriş yaptı.

Aston Martin'in 42 yaşındaki pilotu, geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımla sabırsızlığını dile getirmişti

Aston Martin'in 42 yaşındaki pilotu, geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımla sabırsızlığını dile getirmişti

İki şampiyonluğu bulunan İspanyol, bu fotoğrafını kullanarak kendisi için nasıl sonuçlanacağı merak edilen sezon için "hazırım" demişti 👇

İki şampiyonluğu bulunan İspanyol, bu fotoğrafını kullanarak kendisi için nasıl sonuçlanacağı merak edilen sezon için "hazırım" demişti 👇

Alonso'nun gönderisine seneye Ferrari adına pistlerde yer alacak Lewis Hamilton'dan yanıt geldi.

Alonso'nun gönderisine seneye Ferrari adına pistlerde yer alacak Lewis Hamilton'dan yanıt geldi.

39 yaşındaki Britanyalı pilot, Instagram hesabından üstsüz bir fotoğraf paylaştı 👇

39 yaşındaki Britanyalı pilot, Instagram hesabından üstsüz bir fotoğraf paylaştı 👇
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Kerem Senol

Hamilton hareketi çekmiş...daha neyin nesi kafasını yaşıyorsun...