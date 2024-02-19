Yarışlar Başlamadan Ortalık Kızıştı! Hamilton Alonso'nun Yeni Sezon Mesajına Fiziğiyle Gönderme Yaptı

Formula 1 dünyasında 2024 sezonunun başlangıcı yaklaşırken, pilotlar sosyal medya üzerinden birbirlerine göndermeler yapmaya başladı. Bu göndermelerin en dikkat çekeni ise Mercedes'in başarılı ve yıldız pilotu Lewis Hamilton ile Aston Martin'in deneyimli pilotu Fernando Alonso arasında yaşandı. Alonso'nun sosyal medya hesabından yaptığı 'hazırım' şeklindeki paylaşıma, Hamilton üstsüz bir fotoğrafıyla karşılık verdi.